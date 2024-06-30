ماء الأرز مع الليمون.. حيلة جديدة من رواد "تيك توك" لخسارة الوزن

ولكن ماذا يقول الخبراء؟

تقول الدكتورة لورين ماناكر لموقع "بيور شوغر": "من غير الراجح أن يقدم هذا المشروب الفوائد نفسها التي يقدمها دواء إنقاص الوزن، ومع ذلك، على الرغم من أنك ربما لن ترى أي تغيير في الوزن دون إجراء تعديلات أخرى على نظامك الغذائي أو نمط حياتك، فقد لا يسبب هذا المشروب ضررًا كبيرًا على صحتك".

وأضافت "استخدام هذه الخلطات وكأنها أنظمة غذائية كاملة ليس آمنًا ولا فعالًا، فالأشكال المتطرفة من الأنظمة مرتبطة بالإفراط في تناول الطعام على المدى الطويل".

وتابعت: "ليس لدينا بيانات موثوقة لتأكيد عدد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها هذا المشروب بالضبط، ولكن إذا كنت تريد استهلاك النشا المقاوم في نظامك الغذائي، فمن الأفضل أن تأكل شيئًا يمثل مصدرًا له وتستمتع بتناوله بالفعل، كالمكسرات والفاصوليا والموز والبذور.

وفي النهاية، أكدت ماناكر أن "تناول أي طعام أو شراب لن يؤدي إلى فقدان الوزن".