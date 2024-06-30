ماء الأرز مع الليمون.. حيلة جديدة من رواد "تيك توك" لخسارة الوزن
أطلق رواد "تيك توك" مؤخرًا حيلة جديدة لخسارة الوزن، تحت اسم ricezempic، زاعمين أنها بديل رخيص لأدوية التنحيف والحقن الباهظة.
ويتم تحضير هذا المشروب عن طريق نقع الأرز غير المغسول في كوب من الماء الساخن، ثم إزالة الأرز وإضافة عصير الليمون إلى الماء. وللحصول على أفضل النتائج، ينصحك رواد تيك توك بشرب الخليط النشوي أول شيء في الصباح، ويدعون أنه يساعد على خسارة نحو 7 كيلو في أسبوع، علاوة على أنه يشعرك بالشبع لوقت أطول.
وشارك في الترند الجديد مئات المستخدمين، الذين عرضوا تجاربهم عبر المنصة لتحقق بعض مقاطع الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في خلال أيام.
ولكن ماذا يقول الخبراء؟
تقول الدكتورة لورين ماناكر لموقع "بيور شوغر": "من غير الراجح أن يقدم هذا المشروب الفوائد نفسها التي يقدمها دواء إنقاص الوزن، ومع ذلك، على الرغم من أنك ربما لن ترى أي تغيير في الوزن دون إجراء تعديلات أخرى على نظامك الغذائي أو نمط حياتك، فقد لا يسبب هذا المشروب ضررًا كبيرًا على صحتك".
وأضافت "استخدام هذه الخلطات وكأنها أنظمة غذائية كاملة ليس آمنًا ولا فعالًا، فالأشكال المتطرفة من الأنظمة مرتبطة بالإفراط في تناول الطعام على المدى الطويل".
وتابعت: "ليس لدينا بيانات موثوقة لتأكيد عدد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها هذا المشروب بالضبط، ولكن إذا كنت تريد استهلاك النشا المقاوم في نظامك الغذائي، فمن الأفضل أن تأكل شيئًا يمثل مصدرًا له وتستمتع بتناوله بالفعل، كالمكسرات والفاصوليا والموز والبذور.
وفي النهاية، أكدت ماناكر أن "تناول أي طعام أو شراب لن يؤدي إلى فقدان الوزن".