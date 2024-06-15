تقرير يكشف عن "أخطر" العوامل المؤدية للعقم عند الرجال

كشف تقرير نشرته صحيفة "تليغراف" أن ثلث مشكلات العقم تكون عند المرأة، والثلث الثاني بسبب الرجل، والثلث المتبقي يعود لمجموعة من العوامل الذكورية والأنثوية، أو غير مفسرة.

ويعاني واحد من كل 6 أشخاص من العقم في العالم، كما أشارت الصحيفة إلى أن واحداً من كل سبعة أزواج في المملكة المتحدة يعاني من صعوبة في الإنجاب.

ووفق الصحيفة، فإنه على مدار الأربعين عاماً الماضية، انخفض عدد الحيوانات المنوية في جميع أنحاء العالم إلى النصف، وانخفضت جودتها أيضاً بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر العام الماضي.

وتاليا الأسباب التي تؤدي إلى العقم لدى الرجال بحسب الصحيفة:

الملوثات البيئية والهواتف

كشفت الدراسات المخبرية بأن الملوثات البيئية المختلفة، بما في ذلك دخان التبغ والبلاستيك والتلوث المروري، تقلل من عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

كما يُعتقد أن هذه المواد الكيميائية تسبب مشكلات في الحمض النووي لخلايا الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى انخفاض عددها أو تغيير بنيتها.