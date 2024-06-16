4 نصائح صحية قبل تناول اللحوم في عيد الأضحى

يعتبر تناول اللحوم عادة تقليدية في عيد الأضحى، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن اللحوم من الأطعمة اللذيذة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم. لكن على الجانب الآخر، يؤدي الإفراط في استهلاك اللحوم لحدوث العديد من المشكلات الصحية.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، لا يجب أن يتجاوز متوسط ​​استهلاك الفرد للحوم الـ 75-100 غرام يومياً.

وهنا يسلط الخبراء الضوء على بعض النصائح الصحية المهمة للتمتع بتناول اللحوم في عيد الأضحى تجنبا لأي مشاكل صحية.

التخلص من أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهي اللحوم

اللحوم المسلوقة والمشوية أكثر صحية من اللحوم المقلية، التي تتجمع فيها الدهون والبروتينات معا، الأمر الذي يجعل هضمها أكثر صعوبة، ما قد يسبب للأفراد العديد من الأعراض المزعجة كعسر الهضم، وحرقة المعدة، والغثيان.

إضافة الخضار

يؤكد الأخصائيون أن إضافة الخضار إلى جانب اللحوم مثل: البطاطا، والجزر، والبازلاء، والبروكلي تلعب دوراً هاماً في عملية الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

اختر لحوم الرقبة أو الفخذين

يفضل اختيار الأجزاء مثل مناطق الرقبة والفخذين من البقر أو الخروف، والتي تحتوي على كميات قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى من البطن والساقين والرأس.

الدهون والحرارة

تلجأ العائلات في يوم العيد لإقامة جلسات المشاوي، والتي يتم فيها تحضير اللحوم على الفحم، وهنا ينصحك الخبراء بضرورة تقليل حجم قطع اللحم للحد من استهلاك كميات كبيرة منه، كما ينصحونك بإزالة أي دهون ظاهرة لتجنب تساقطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة.