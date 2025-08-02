حقنة "ثورية" تذيب دهون البطن بجرعة واحدة فقط

تشكل دهون البطن مصدر قلق لكثيرين، إذ يسعون للتخلص منها بوسائل متعددة غالباً ما تبوء بالفشل.

لكن ماذا لو وُجد حل بسيط على شكل حقنة واحدة؟ يبدو أن هذا قد يصبح واقعاً قريباً، حيث تعمل شركة تايلاندية على تطوير حقنة تستهدف إذابة الدهون في مناطق محددة من الجسم، وقد قطعت بالفعل مراحل متقدمة من الأبحاث والتجارب، وفقاً لما نقله موقع Newatlas.

وتُعتبر هذه الحقنة الأولى من نوعها التي تستهدف إذابة الدهون الموضعية والتخلص منها بشكل نهائي، مثل دهون البطن، بجرعة واحدة فقط.

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وتعمل الحقنة على القضاء الكامل على الخلايا الدهنية دون الحاجة لأي جهود إضافية، مما يتيح التخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد في وقت قصير يصل إلى أسابيع بعد الحقن.

كما قد تُستخدم بالفاعلية نفسها لإذابة دهون الأرداف، والعلاج الجديد المعروف بـ CBL-514 قادر على قتل الخلايا الدهنية في عدة مناطق تحت الجلد بسرعة بجرعة واحدة.

وحالياً، تُجرى التجارب على الحقنة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:

- تقليل الدهون بطرق غير جراحية.

- علاج السيلوليت.

- مكافحة مرض ديركوم الذي يسبب نمو أورام دهنية مؤلمة.

ومن المتوقع أن تحصل الحقنة قريباً على الموافقة لاستخدامها في تقليل الدهون من غير جراحة، خاصة مع تقدم التجارب التي قد تتيح طرحها في الأسواق خلال فترة قريبة.

وقد أثبتت الحقنة أنها آمنة وفعالة في إذابة الدهون بشكل ملحوظ في موضع محدد من دون جراحة، مع نتائج مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها بعملية شفط الدهون.

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وبعد انتهاء مرحلتين من التجارب على الحقنة من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثالثة منها في النصف الثاني من عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أنه في التجارب، تبين أن نسبة 75% من المشاركين لاحظوا انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الدهون لديهم، وذلك بعد انقضاء أربعة أسابيع على إجراء الحقنة بجرعة أولى وحيدة.