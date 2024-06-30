4 وجبات إفطار تزيد من إفراز هرمون السعادة

لا يعد الإفطار أهم وجبة في اليوم فحسب، بل إنه أيضًا فرصة لتحديد حالتنا المزاجية طوال اليوم، بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.

فيما يأتي 5 أفكار لوجبات الإفطار يمكنها أن تساعدنا في إطلاق هرمونات السعادة، والحفاظ على صحتنا وسلامتنا.

الشوفان

مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على زيادة مستويات السيروتونين، وهو هرمون أساسي يعمل على تنظيم الحالة المزاجية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الشوفان يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج السيروتونين.

ولتحضير طبق شهي، اطبخ الشوفان مع التمر والقرفة، وأضف إليها بعض الفاكهة الموسمية اللذيذة، أو حبيبات الشوكولاتة الداكنة.