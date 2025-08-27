إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
logo
صحة

رغم فوائده.. الصيام المتقطع ليس آمنا دائما

رغم فوائده.. الصيام المتقطع ليس آمنا دائما
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 1:26 ص

رغم انتشار الصيام المتقطع كوسيلة لإنقاص الوزن وتحسين الصحة الأيضية، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن مخاطر محتملة لهذا النظام عند اتباع جداول أكل شديدة الصرامة.

وأظهرت الدراسة، التي تابعت نحو 20 ألف شخص على مدى ثماني سنوات، أن من يستهلكون وجباتهم اليومية في أقل من ثماني ساعات معرضون لخطر مضاعف للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن يتبعون نافذة أكل معتدلة بين 12 و14 ساعة.

وأوضح الدكتور سودهير كومار، طبيب الأعصاب في CMC، أن الصيام القاسي قد يضع ضغطًا إضافيًّا على القلب بسبب تقلبات سكر الدم أو ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن الاعتدال هو المفتاح.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

الصيام المتقطّع.. نظام غذائي رائج أم بوّابة لاضطرابات الأكل؟

وأشار كومار إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها تكشف عن ارتباط لا يرقى بالضرورة إلى إثبات السبب المباشر، لكنه شدد على أن الالتزام بنوافذ صيام تتراوح بين 10 و12 ساعة يعد أكثر أمانًا ويوفر فوائد صحية مثل تحسين التمثيل الغذائي والتحكم في الوزن، من دون أن يسبب أعراضًا جانبية كالدوخة أو اضطراب ضربات القلب.

من يجب أن يتجنب الصيام الصارم؟

يحذر الخبراء من أن الصيام المتقطع لا يناسب جميع الفئات، خصوصًا مرضى القلب والسكري ومشاكل الكلى، إضافة إلى كبار السن ومن يتناولون أدوية تتطلب استقرار مستويات سكر الدم.

ومن بين العلامات التحذيرية التي تستدعي مراجعة نظام الصيام: الدوخة المستمرة، التعب الشديد، اضطراب ضربات القلب أو الشعور بالضعف.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

كيف يؤثر "الصيام المتقطع" على صحة القلب؟

ينصح خبراء الصحة الراغبين في اتباع الصيام المتقطع بالاعتدال والحرص على سلامة الجسم، وذلك من خلال الاكتفاء بنافذة أكل معتدلة تتراوح بين 10 و12 ساعة، والالتزام بنظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والخضروات والحبوب الكاملة.

كما يشددون على ضرورة متابعة استجابة الجسم وعدم تجاهل الأعراض المقلقة مثل الدوخة أو التعب، إلى جانب استشارة الطبيب قبل تطبيق أنظمة صيام صارمة، خصوصًا لمن يعانون أمراضًا مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC