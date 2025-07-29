إفطار بسيط يحمي من خطر الإصابة بالسرطان

أكد الدكتور تيم تيوتان، طبيب الطب الباطني في نيويورك والمتخصص في علاج مرضى السرطان، أن تناول وجبة إفطار بسيطة تتكون من الزبادي والتوت والغرانولا يمكن أن يسهم بشكل فعال في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الدكتور تيوتان أن "وعاء الزبادي المحمّل بالتوت" يعد خيارا صحيا ولذيذًا في آن واحد، يتميز بسهولة التحضير واحتوائه على ثلاثة مكونات رئيسة:

الزبادي اليوناني

مصدر غني بالبروتين يساعد على الشعور بالشبع ويحافظ على صحة العضلات. يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الأمعاء ويقلل الالتهابات، وهو ما يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم. ونصح الدكتور باختيار الزبادي الخالي من السكريات المضافة وذو نسبة بروتين مرتفعة.

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التوت

سواء كان توتاً أزرق، فراولة أو توتاً أسود، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وفيتامين "ج".

ولفت الدكتور إلى أن التوت الأزرق يحتوي على مركب pterostilbene الذي أظهرت الدراسات قدرته على الوقاية من سرطان القولون، إضافة إلى فوائده المحتملة في حماية الذاكرة وصحة القلب.

الغرانولا

وهو مزيج صحي من الشوفان والمكسرات والبذور والمحليات الطبيعية، يضيف قواما مقرمشا وطاقة للجسم في الصباح. ونصح الدكتور باختيار أنواع تحتوي على نسب منخفضة من السكر المضاف، وغنية بالبروتين والألياف، أو تحضيرها في المنزل لضمان جودتها.

كما أشار الدكتور تيوتان إلى أهمية إضافة حفنة من مكسرات الأشجار، مثل الكاجو واللوز والبقان والفستق؛ لما تحتويه من دهون صحية وبروتين وألياف تسهم في الوقاية من السرطان.

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وأكد أن عدة دراسات أظهرت أن تناول المكسرات بانتظام يقلل من خطر تكرار السرطان والوفيات، خصوصا لدى مرضى سرطان القولون في المراحل المتقدمة.