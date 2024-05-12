لمرضى السكري.. هذه فوائد المكسرات إذا تناولتها لـ16 أسبوعًا

وجدت دراسة حديثة أن اتباع نظام مدته 16 أسبوعًا من تناول مزيج يومي يبلغ 60 غرامًا من الجوز والفستق والكاجو والبندق يمكن أن يعزز حساسية الإنسولين في الدماغ، وخصوصًا المناطق القذالية والأمامية، لدى كبار السن، الذين يعانون السمنة أو مرض السكري.

ويلعب الإنسولين، وهو هرمون حيوي ينتجه البنكرياس، دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تسهيل امتصاص الجلوكوز في الخلايا لاستخدام الطاقة وتخزينها.

ويمكن أن يؤدي الخلل في إنتاج الإنسولين إلى اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، مما يؤثر على الأنسجة الطرفية وخلايا الدماغ، الأمر الذي قد يسبب في نهاية المطاف الإصابة بمرض الزهايمر.