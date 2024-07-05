5 علاجات منزلية لتخفيف الحكة في فصل الصيف

يعاني الكثير من الناس من الحكة خلال فصل الصيف نتيجة الحرارة الشديدة ومشاكل الجلد المتنوعة.

ويمكن أن تجعل هذه المشكلة من الصعب على البعض متابعة أنشطتهم اليومية؛ لذا يتم اقتراح بعض العلاجات المنزلية اللطيفة للتخفيف من الحكة المؤلمة.

الأسباب الشائعة للحكة الصيفية:

حروق الشمس

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى تلف الجلد والالتهاب.

الطفح الحراري

انسداد القنوات العرقية يؤدي إلى احتجاز العرق؛ مما يسبب احمرارًا ونتوءات وحكة.

لدغات الحشرات

زيادة الأنشطة الخارجية تزيد من خطر لدغات البعوض والقراد؛ مما يسبب تهيجًا موضعيًّا.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمسة علاجات منزلية للحكة الصيفية:

كمادات باردة

استخدام قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة لتخفيف الالتهاب وتقليل الانزعاج، وتساعد درجة الحرارة الباردة على تخدير الجلد وتوفير راحة فورية من الحكة.

جل الصبار

عند وضع جل الصبار الطازج مباشرة على الجلد المصاب لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء، ويمتلك الصبار خصائص تبريد ومضادة للالتهابات تهدئ حروق الشمس ولدغات الحشرات.

معجون صودا الخبز

تحتوي الصودا على خصائص مضادة للالتهابات تقلل الحكة والالتهابات، وخلط صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون ثم ضعه على المناطق المصابة بالحكة.

زيت النعناع

يوفر زيت النعناع إحساسًا منعشًا ويساعد على تخدير الجلد وتخفيف الحكة، قم بتخفيف زيت النعناع مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، ثم ضعه على المناطق المصابة بالحكة.



التدليك بزيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تعمل على ترطيب الجلد وتقليل الالتهاب، قم بتدليك زيت جوز الهند على الجلد المصاب لترطيبه وتهدئة التهيج.

