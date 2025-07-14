نزيف اللثة قد يؤدي إلى نوبة قلبية في الثلاثين

لا يمكنك التمتع بصحة جيدة بدون فم سليم، فنظافة فمك أهم مما تظن، وكشف طبيب الأسنان الدكتور مارك بورهين كيفية المحافظة على نظافة الفم، وأوضح أن نزيف اللثة قد يزيد احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، وشارك أربع طرق سهلة للوقاية منه.

وأوضح الطبيب أنه على الرغم من أن نزيف اللثة يمكن أن يصبح سببًا للنوبات القلبية في الثلاثينيات من العمر، إلا أن هناك جزءًا يبعث على الأمل أيضًا حيث إنه "يمكن أن يكون فمك أيضًا نقطة البداية للشفاء".

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ووفقًا لطبيب الأسنان، فإن نزيف اللثة يعني التهابًا، وعادةً ما يكون ناتجًا عن أمراض اللثة.

وأضاف: "لثتك نافذة على جسمك. والالتهاب هنا يعني احتمال حدوث أمرٍ خطير". علاوةً على ذلك، يسمح مرض اللثة للبكتيريا بالدخول إلى مجرى الدم، ويمكن لهذه البكتيريا والإشارات المناعية أن:

تؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين.

تتسبب في تلف الأوعية.

رفع مستوى البروتين التفاعلي C، وهو مؤشر مرتبط بخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كيفية الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ومع ذلك أوضح طبيب الأسنان أن هذه مشكلة قابلة للحل. وبين: "مع طبيب أسنان مناسب، يمكنك علاج أمراض اللثة وتقليل التهاب الجسم بأكمله. أنت لا تمنع التسوس فحسب، بل تحمي قلبك ودماغك ومستقبلك".

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وأضاف أنه ينصح مرضاه بما يلي:

استخدم خيط الأسنان يوميًا، فالنزيف يعني ضرورة استخدامه، وليس وجوب التوقف عنه.

تجنب غسول الفم القاسي، فهو يضر بميكروبيوم فمك.

خذ أعراضك على محمل الجد. النزيف، وانتفاخ اللثة، ورائحة الفم الكريهة ليست مجرد أعراض تجميلية.