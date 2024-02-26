علاقة مثيرة بين امتلاك هاتف ذكي في الصغر والصحة العقلية بالكبر

كشفت دراسة أجرتها منظمة "Sapien Labs" غير الربحية، وجود علاقة مثيرة للقلق بين العمر الذي حصل فيه الأفراد لأول مرة على الهواتف الذكية وسلامتهم العقلية في مرحلة البلوغ.

واستطلعت الدراسة، آراء أكثر من 27 ألف شاب بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا من مناطق مختلفة حول العالم، وفقًا لنتائجها، التي نشرها موقع "businessinsider".

وبحسب النتائج، أفاد الأفراد الذين حصلوا على الهواتف الذكية خلال سنوات دراستهم الابتدائية بأنهم عانوا من نتائج أسوأ بكثير في مجال الصحة العقلية في مرحلة البلوغ مقارنة بأولئك الذين حصلوا على الأجهزة في وقت لاحق من سنوات المراهقة.