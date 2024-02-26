علاقة مثيرة بين امتلاك هاتف ذكي في الصغر والصحة العقلية بالكبر
كشفت دراسة أجرتها منظمة "Sapien Labs" غير الربحية، وجود علاقة مثيرة للقلق بين العمر الذي حصل فيه الأفراد لأول مرة على الهواتف الذكية وسلامتهم العقلية في مرحلة البلوغ.
واستطلعت الدراسة، آراء أكثر من 27 ألف شاب بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا من مناطق مختلفة حول العالم، وفقًا لنتائجها، التي نشرها موقع "businessinsider".
وبحسب النتائج، أفاد الأفراد الذين حصلوا على الهواتف الذكية خلال سنوات دراستهم الابتدائية بأنهم عانوا من نتائج أسوأ بكثير في مجال الصحة العقلية في مرحلة البلوغ مقارنة بأولئك الذين حصلوا على الأجهزة في وقت لاحق من سنوات المراهقة.
وركزت نتائج الدراسة على تأثير التعرض المبكر للهواتف الذكية على الصحة العقلية، وخاصة بين النساء، فمن بين الإناث المستهدفات في الدراسة، أفادت 74% من اللاتي حصلن على أول هاتف ذكي لهن في سن السادسة بأنهن يعانين من ضائقة عقلية أو معاناة نفسية في مرحلة البلوغ، في المقابل، أبلغ 52% فقط ممن حصلوا على هواتف ذكية في سن 15 عامًا أو بعد ذلك عن مشكلات مماثلة.
وتزيد النتائج من أهمية الدراسة المتأنية عند تعريف الأطفال بتكنولوجيا الهواتف الذكية، وعلى الرغم من الانتشار المتزايد للهواتف الذكية في الوقت الراهن، يتم حث الآباء على الموازنة بين المخاطر المحتملة والفوائد المتصورة قبل السماح للأطفال الصغار بالوصول غير المقيد إلى هذه الأجهزة.
ويواجه العديد من الآباء معضلة تحديد العمر المناسب لامتلاك أطفالهم للهواتف الذكية، وفقًا لنتائج الدراسة، التي بينت أن بعض الآباء شاركوا وجهات نظرهم، حيث شاركت إحدى الأمهات تجربتها في إعطاء الهاتف الذكي في سن السادسة لابنها الموهوب، مشيرة إلى شغفه بالتصوير الفوتوغرافي واستكشاف الطبيعة.
وتثير نتائج الدراسة تساؤلات حول العواقب المحتملة للتعرض المبكر للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما يدعو الآباء والمعلمين وصانعي السياسات لأن يتعاونوا لوضع مبادئ توجيهية وأفضل الممارسات لضمان التنمية الصحية للأجيال القادمة في عالم رقمي متزايد.
وأشار الموقع إلى أن هناك ما يُبرر إجراء المزيد من البحث والمناقشة لمعالجة العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا والصحة العقلية، وذلك في ظل تصارع المجتمع على الآثار المترتبة على استخدام الهواتف الذكية في كل مكان.
ومن المثير للاهتمام أن الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، مثل ستيف جوبز وبيل جيتس، اختاروا اتباع نهج أكثر حذرًا فيما يتعلق باستخدام أطفالهم للهواتف الذكية، حيثُ قاما بتقييد وصول أطفالهما إلى التكنولوجيا، وورد أن جيتس قام بتأخير إعطاء الهواتف الذكية لأطفاله حتى بلوغهم سن الـ14.