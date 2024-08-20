الهالات السوداء تحت العينين هي مشكلة تجميلية تؤرق العديد من الأشخاص، حيث تعطي مظهرًا شاحبًا ومتعبًا قد يضيف سنوات إلى الوجه، ويتوافد المرضى على أطباء الأمراض الجلدية بحثًا عن حلول فعالة لمواجهة هذه الظلال العنيدة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي بعض أسباب ظهور الهالات السوداء:

الحساسية

تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية تحت العينين، ما يزيد وضوح الهالات.

العوامل الوراثية

بعض الأشخاص يعانون من جِلد رقيق أو فرط التصبغ، ما يجعلهم أكثر عرضة للهالات.

الجفاف

جعل الجلد باهتًا، ويزيد وضوح الهالات.

قلة النوم

يؤدي إلى شحوب الجلد وبروز الأوعية الدموية.

الشيخوخة

مع التقدم في العمر، يصبح الجلد أرق، ما يبرز الأوعية الدموية.

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وللتخفيف من ظهور الهالات السوداء، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن، غني بمضادات الأكسدة والحديد، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة التوتر.

إذ إنَّ الحماية من الشمس أمر ضروري، بالإضافة إلى شرب الماء بانتظام للحفاظ على رطوبة البشرة.

ويمكن اللجوء إلى التقشير الكيميائي، والعلاج بالليزر، والحشوات الجلدية، أو الإبر الدقيقة لتحسين مظهر البشرة وتقليل التصبغ.

ويُفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد العلاج الأنسب وفقًا لنوع البشرة وشدة الهالات.