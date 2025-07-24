4 عادات يومية قد تكون السبب وراء آلام ظهرك

كشف جراح العظام الدكتور عبيد الرحمن عن أربعة عوامل تُعيق شفاء ظهرك وتُفاقم آلامه، وأكد الجراح أن ألم ظهرك لن يتحسن أبدًا ما لم تتخلص من هذه العادات في نظامك الغذائي ونمط حياتك.

وبين الطبيب أن مصطلح "القرص الفقري" هو عبارة عن وسائد إسفنجية تفصل عظام العمود الفقري (الفقرات)، وتوفر هذه الأقراص امتصاصًا للصدمات، وتحافظ على ثبات العمود الفقري، وتوفر للفقرات "نقاط ارتكاز" تسمح لها بالحركة.

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الإفراط في تناول السكر

بحسب الدكتور الرحمن، فإن الإفراط في تناول السكر أو شرب الشاي اليومي المضاف إليه السكر يسبب التهابًا في أسفل الظهر والجسم، ويمنع شفاء القرص.

الأطعمة المقلية والمعالجة

وأكد جراح العظام أن تناول الأطعمة المقلية أو المصنعة يسبب التهابًا في أسفل الظهر، ويزيد الالتهاب بالقرب من منطقة التئام القرص، ويمنع القرص من الشفاء.

نظام غذائي منخفض البروتين

عند اتباع نظام غذائي منخفض البروتين أو غني بالكربوهيدرات أو الدهون، لا يحصل القرص الفقري على تغذية كافية خلال فترة التعافي.

ويؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين إلى شفاء جيد للقرص الفقري.

الراحة المفرطة في الفراش

وأخيراً، أكد الجراح أنه إذا كنت تفرط في الراحة في الفراش ولا تمارس المشي اليومي، ففي هذه الحالات أيضًا، يحصل القرص لديك على كمية أقل من التغذية.

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ووفقًا للمؤسسة الوطنية لصحة العمود الفقري يلعب النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم وفيتامين د، دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العمود الفقري.

وتدعم هذه العناصر الغذائية كثافة العظام، ووظيفة العضلات، والصحة العامة للأنسجة، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وداء القرص التنكسي، وآلام الظهر المزمنة.