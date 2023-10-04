ما علاقة الرمان بمرضى السكري؟
يعتبر الرمان من الفاكهة الشعبية والمحبوبة في فصل الشتاء، ويتميز بفوائده الصحية العديدة ومكوناته الغذائية القيمة.
ويعتقد البعض أن تناول الرمان قد يرفع مستوى السكر في الدم؛ ما يجعل مرضى السكري يتجنبونه، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الرمان آمن لمرضى السكري بسبب محتواه المنخفض من الكربوهيدرات.
وأثبتت دراسة نشرها موقع "ديربورن" الأمريكي، أن شرب كوب من عصير الرمان يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مواد فعالة تحمي الجسم.
وأظهرت دراسة أخرى أيضًا أن الرمان يساعد في الوقاية من أمراض القلب بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.
ولمرضى السكري، يعتبر الرمان من الفاكهة المناسبة لتناولها لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات (15 غراما لكل 100 غرام). ويعتبر الرمان من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض؛ ما يجعله آمنًا لمرضى السكري.
وأظهرت بعض الدراسات، أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
المصدر: موقع "ديربورن" الأمريكي