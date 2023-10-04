ما علاقة الرمان بمرضى السكري؟

يعتبر الرمان من الفاكهة الشعبية والمحبوبة في فصل الشتاء، ويتميز بفوائده الصحية العديدة ومكوناته الغذائية القيمة.

ويعتقد البعض أن تناول الرمان قد يرفع مستوى السكر في الدم؛ ما يجعل مرضى السكري يتجنبونه، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الرمان آمن لمرضى السكري بسبب محتواه المنخفض من الكربوهيدرات.

وأثبتت دراسة نشرها موقع "ديربورن" الأمريكي، أن شرب كوب من عصير الرمان يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مواد فعالة تحمي الجسم.