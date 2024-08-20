في حياتنا المزدحمة، غالبًا ما ننسى أن نتنفس بعمق، ونكتفي بالتنفس السطحي السريع لمجرد الحصول على قسط من الراحة. ومع ذلك، يمكننا الاستفادة من ثروة من الفوائد لجسمنا وعقلنا من خلال الممارسة الواعية للتنفس البطني العميق والمريح.

وسلطت صحيفة "زي دي أف" الألمانية الضوء على ورشة عمل عقدتها الدكتورة جوزفين ورسيك، تم من خلالها التركيز على أهمية التنفس من خلال الحجاب الحاجز، هذا الفعل البسيط، الذي غالبًا ما يتم تجاهله بسبب الضغوطات والعادات اليومية، يمكن أن يؤدي إلى تحسين تبادل الغازات وتقليل توتر العضلات والصداع واضطرابات النوم ومشاكل الدورة الدموية.

يعمل النفس الواحد على تزويد الجسم بالطاقة المتجددة، فمن خلال التنفس بعمق في الصدر والجانبين والمعدة، يمكننا تعزيز كمية الأكسجين التي نتنفسها وتحسين صحتنا بشكل عام. ومع ذلك، تختلف الطريقة التي نتنفس بها من شخص لآخر، مع وجود أنماط تنفس فردية يجب فهمها والتحكم فيها.

تذكر الدكتورة ورسيك أن أنماط تنفسنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحالتنا الداخلية، إذ تعمل كجهاز قياس تحكم عن بعد لجهازنا العصبي. ففي أوقات التوتر، قد يصبح تنفسنا سطحيًا وسريعًا، ما يشير إلى أن الجسم في حالة تأهب. بينما يمكننا تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي وتعزيز الاسترخاء من خلال ممارسة تقنيات التنفس البطيء، مثل التنفس 4-6.

وقد أظهرت الأبحاث التي أجراها البروفيسور توماس لويو أن إبطاء أنفاسنا يمكن أن يكون له آثار إيجابية كبيرة على صحتنا، بما في ذلك زيادة مستويات الأكسجين في الدم وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، ومن خلال استخدام أنفاسنا كمعزز للصحة، يمكننا تقوية أجسامنا وعقولنا على حد سواء، إنها أداة قوية نمتلكها جميعًا يمكننا استخدامها من أجل رفاهيتنا.