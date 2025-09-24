الجبنة والكوليسترول.. أنواع تضر بصحة قلبك

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة
الجبنة من الأطعمة الشهيرة والمحبوبة حول العالم، لما تتميز به من نكهات غنية وفوائد غذائية مثل البروتين والكالسيوم.
ومع ذلك، ليست كل أنواع الجبنة مفيدة للقلب بنفس القدر، فبعضها يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والصوديوم؛ ما قد يرفع الكوليسترول الضار وضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، تشير الدراسات إلى أن استهلاك بعض أنواع الجبنة بشكل متكرر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب:
وللاستمتاع بالجبنة بطريقة صحية للقلب، يُنصح بالتحكم في الحصص، بحيث تقتصر كل وجبة على نحو 28 جرامًا، ودمجه مع الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لموازنة العناصر الغذائية.
كما يُفضل اختيار الأنواع منخفضة الدهون والصوديوم والحد من الأجبان المصنعة التي تحتوي غالبًا على مستويات أعلى من الدهون غير الصحية والملح.
وباتباع هذه الإرشادات، يمكن الاستمتاع بالجبنة ضمن نظام غذائي متوازن يدعم صحة القلب دون التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول.