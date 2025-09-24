الجبنة والكوليسترول.. أنواع تضر بصحة قلبك

الجبنة من الأطعمة الشهيرة والمحبوبة حول العالم، لما تتميز به من نكهات غنية وفوائد غذائية مثل البروتين والكالسيوم.

ومع ذلك، ليست كل أنواع الجبنة مفيدة للقلب بنفس القدر، فبعضها يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والصوديوم؛ ما قد يرفع الكوليسترول الضار وضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، تشير الدراسات إلى أن استهلاك بعض أنواع الجبنة بشكل متكرر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب:

جبنة شيدر: تحتوي على دهون مشبعة وصوديوم مرتفع، حيث يبلغ متوسط محتوى الصوديوم 615 ملغم/100 جم وقد يصل إلى أكثر من 700 ملغم؛ ما قد يسهم في ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

جبنة البارميزان: غني بالدهون المشبعة والملح، والاستهلاك المنتظم له قد يؤثر على صحة القلب.

جبنة الحلوم: يحتوي على دهون وصوديوم مرتفعين؛ ما يجعله أقل ملاءمة للوجبات المتكررة للأشخاص المهتمين بصحة القلب.

الجبن الأزرق (روكفور، ستيلتون): غني بالدهون المشبعة والصوديوم، ويمكن أن يسهم الإفراط في تناوله في ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

جبنة الماعز: رغم نكهته الفريدة، يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، لذا يجب تناوله باعتدال للحفاظ على صحة القلب.

وللاستمتاع بالجبنة بطريقة صحية للقلب، يُنصح بالتحكم في الحصص، بحيث تقتصر كل وجبة على نحو 28 جرامًا، ودمجه مع الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لموازنة العناصر الغذائية.

كما يُفضل اختيار الأنواع منخفضة الدهون والصوديوم والحد من الأجبان المصنعة التي تحتوي غالبًا على مستويات أعلى من الدهون غير الصحية والملح.

وباتباع هذه الإرشادات، يمكن الاستمتاع بالجبنة ضمن نظام غذائي متوازن يدعم صحة القلب دون التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول.