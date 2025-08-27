"فوائد مذهلة".. بذور الكتان لعلاج متلازمة تكيس المبايض

رغم صغر حجمها، تحمل البذور مثل الشيا واليقطين ودوار الشمس فوائد غذائية كبيرة، إلا أن بذور الكتان تبرز كغذاء خارق بامتياز.

فهي غنية بالبروتين النباتي والألياف الغذائية، وتحتوي على الليجنان، مركبات طبيعية معروفة بخصائصها المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة.

إضافة إلى ذلك، تُعد بذور الكتان مصدرًا مهمًا لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو من أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية لصحة القلب.

وإذا كنت ترغب في تعزيز نظامك الغذائي، خصوصًا إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، فبذور الكتان خيار ممتاز يستحق التجربة، من فوائده:

التوازن الهرموني

من أهم التحديات التي تواجه النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض إدارة الاختلالات الهرمونية.

بذور الكتان غنية بالليجنان، وهي من أنواع الإستروجين النباتي - وهي مركبات نباتية تحاكي الإستروجين في الجسم.

من خلال تعديل مستويات الإستروجين، قد تساعد الليجنان في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتقلبات الهرمونية.

وهذا مفيد بشكل خاص في تنظيم الدورة الشهرية ودعم الصحة الإنجابية، كما ذُكر في مجلة "المغذيات".

أحماض أوميغا 3 الدهنية

بذور الكتان مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA).

وتتميز أحماض أوميغا 3 بخصائص مضادة للالتهابات، مما يُخفف الالتهاب المزمن، وهو مشكلة شائعة لدى العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

كما أن تحسين الالتهاب يُعزز حساسية الأنسولين، وهو عامل أساسي في إدارة الوزن والصحة الأيضية، وهما عنصران أساسيان في استراتيجية إدارة متلازمة تكيس المبايض، وفقًا لمجلة "الأيض الجزيئي".

إدارة الوزن

تُعد زيادة الوزن وصعوبة إنقاصه من المشكلات الشائعة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

ويساعد المحتوى العالي من الألياف في بذور الكتان على تعزيز الشعور بالشبع، مما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

ويُمكن أن تكون إضافة بذور الكتان إلى الوجبات، مثل العصائر أو الزبادي، استراتيجية فعّالة للسيطرة على الجوع وتحسين جهود إدارة الوزن.

التحكم في نسبة السكر في الدم

أظهرت بذور الكتان تأثيرًا إيجابيًا على مستويات السكر في الدم، كما ورد في مجلة "العلاجات التكميلية في الطب".

وتُبطئ الألياف القابلة للذوبان في بذور الكتان عملية الهضم، مما يُؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم مع مرور الوقت.

بالنسبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، واللواتي قد يُعانين من مقاومة الأنسولين، يُمكن أن يُحدث هذا فرقًا كبيرًا.

ويُمكن أن يُساعد التحكم الفعال في مستوى السكر في الدم على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة التي غالبًا ما تُؤدي إلى عادات غذائية غير صحية.

تحسين مستويات الكوليسترول

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وقد ثبت أن بذور الكتان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

ومن خلال تحسين مستويات الدهون، يمكن لبذور الكتان أن تساهم في تحسين صحة القلب. وهذا مهم بشكل خاص للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حيث إن إدارة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد جانبًا أساسيًا من الصحة العامة، وفقًا للمجلة الهندية لأبحاث أمراض النساء والتوليد.

صحة الجهاز الهضمي

كما أن المحتوى العالي من الألياف في بذور الكتان يُفيد صحة الجهاز الهضمي.

فالألياف الغذائية ضرورية للحفاظ على انتظام عملية الهضم ومنع الإمساك. وبالنسبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، واللواتي قد يعانين من مشاكل هضمية مصاحبة لأعراض هرمونية، فإن إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي يُمكن أن تُعزز صحة الأمعاء وتُحسّن وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة الجلد

بذور الكتان مفيدة لصحة البشرة، خاصةً لمن يعانين من حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى مرتبطة باختلال التوازن الهرموني.

خصائصها المضادة للالتهابات تُساعد على تقليل التهاب الجلد وتحسين ترطيبه. كما تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية دورًا في الحفاظ على صحة البشرة، مما قد يُخفف من بعض المشاكل الشائعة التي تُعاني منها النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وفقًا لما ورد في مجلة "المغذيات".

خصائص مضادة للالتهابات

غالبًا ما يصاحب متلازمة تكيس المبايض التهاب مزمن خفيف.

وتُعرف بذور الكتان بخصائصها القوية المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المختلفة المصاحبة لها.

ويمكن أن يؤدي تناولها بانتظام إلى تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، مما قد يساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة، مما يُسهم في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة، وفقًا لجامعة هارفارد الصحية.