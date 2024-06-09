"كنز" من الفيتامينات والمعادن.. هذه فوائد البطاطا الحلوة

توفر البطاطا الحلوة، بألوانها المتعددة البيضاء والصفراء والبنية والحمراء والوردية والأرجوانية، عناصر غذائية عديدة، وهي عناصر في ذات الوقت، ذات قيمة عالية، خصوصا وأنها تحتوي على مستويات عالية جداً من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

وبحسب تقرير لموقع "ويب ميد"، فإن البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني، تساعد على إحداث توازن الجذور الحرة، والتخلص من المواد الكيميائية التي تضر بخلايا الجسم، بالإضافة إلى المزايا الصحية الأخرى.

بيتا كاروتين

تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الغامق على عنصر "بيتا كاروتين"، وهو مضاد للأكسدة يُعتقد أنه يقي من الأمراض، بما يشمل بعض أنواع السرطان وكذلك أمراض العيون.

البروتياز

ووفق فريق من العلماء، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يسمى مثبط "البروتياز"، الذي تبين عند اختباره ضد الخلايا السرطانية، أنه يؤدي إلى توقف نمو بعضها.

فيتامين A

وتمنح حبة بطاطا حلوة واحدة مخبوزة متوسطة الحجم الجسم 160% من الكمية الموصى بتناولها من فيتامين A، الذي يعد مهمًا لتعزيز صحة العينين والبشرة.

الحديد

وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للحديد، خاصة أنها تحتوي على الكثير من فيتامين C، الذي يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم بشكل أفضل.