أعراض السرطان التي قد تظهر على فراشك كل صباح

تتنوع أعراض السرطان بشكل كبير، حيث يمكن أن تكون عامة مثل فقدان الوزن والتعب، أو محددة تؤثر على أجزاء معينة من الجسم مثل الجلد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ومن بين الأعراض الأقل شهرة والتي يمكن رؤيتها على فراشك كل صباح هو التعرق الليلي، ويُعد التعرق الليلي علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، خاصة في فصل الصيف.

يوصي الخبراء بفحص الفراش في الصباح لمعرفة ما إذا كنت تعاني من التعرق المفرط أثناء نومك؛ ما يجعل ملاءاتك ووسائدك مشبعة بالعرق بشكل ملحوظ.

وفقًا لأبحاث السرطان، تعد العدوى أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للتعرق لدى الأشخاص المصابين بالسرطان، حيث يحاول الجسم خفض درجة الحرارة المتزايدة بسبب العدوى.