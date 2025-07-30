اكتشاف فصيلة دم نادرة لدى مريضة في الهند

اكتشف أطباء في ولاية كارناتاكا جنوب الهند مستضدًا جديدًا لفصيلة دم غير معروفة سابقًا لدى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، في حالة طبية غير مسبوقة على مستوى العالم.

وكانت المريضة تستعد لجراحة قلبية، وتبين أن فصيلة دمها O+ Rh، وهي الأكثر شيوعًا، لكن لم تكن أي من عينات الدم المتوفرة من النوع ذاته مناسبة لها، وفقا لـ"تاس".

أخبار ذات علاقة "غوادا-سلبي".. كيف استطاع العلماء اكتشاف أندر فصيلة دم في العالم

وقال الجراح أنكيت ماتور إن الفريق الطبي استخدم تقنيات مصلية متقدمة كشفَت عن عدم توافق دمها مع جميع عينات الاختبار، ما دفعهم للاعتقاد بوجود فصيلة نادرة أو جديدة.

وعلى الرغم من جمع عينات دم من 20 فردًا من عائلتها، لم يتم العثور على تطابق، ومع ذلك أُجريت العملية بنجاح من دون نقل دم.

ولاحقًا، أُرسلت عينات دم المريضة إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم في بريستول بالمملكة المتحدة، ومركز الدم في بنغالورو، حيث أجريت دراسات جزيئية على مدى 10 أشهر أكدت وجود مستضد جديد أُطلق عليه اسم CRIB.

وقد عُرض هذا الاكتشاف خلال المؤتمر الإقليمي للجمعية الدولية لنقل الدم في ميلانو، يونيو 2025.

أخبار ذات علاقة في بلد عربي.. اكتشاف أندر فصيلة دم على مستوى العالم

ويعمل مركز الدم في بنغالورو مع المجلس الهندي للبحوث الطبية على إنشاء سجل للمتبرعين ذوي الفصائل النادرة، تمهيدًا لإدراج حاملي فصيلة CRIB إذا تم العثور على حالات أخرى.

ويرجح بعض الخبراء أن ظهور هذه الفصيلة قد يكون مرتبطًا بعادات الزواج بين الأقارب في بعض المجتمعات الهندية.