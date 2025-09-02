دراسة تكشف تأثير الموسيقى في مقاومة تدهور الدماغ

أظهرت دراسة حديثة أن تعلّم العزف على آلة موسيقية قد يحمي الدماغ من آثار الشيخوخة، من خلال تعزيز ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي" وهي قدرة الدماغ على التكيّف والحفاظ على الأداء الذهني رغم التقدم في العمر.

ووجد البحث، الذي شارك فيه علماء من كندا والصين، أن كبار السن الذين عزفوا الموسيقى لفترات طويلة امتلكوا قدرة أفضل على تمييز الكلام في البيئات المزدحمة مقارنة بأقرانهم غير الموسيقيين.

ووفقًا لصور الرنين المغناطيسي الوظيفي، فإن أدمغة هؤلاء الموسيقيين أظهرت كفاءة معالجة تشبه أدمغة الأصغر سنًّا، إذ تطلبت طاقة أقل لتفسير الأصوات.

وهذا يشير إلى أن التدريب الموسيقي المنتظم يدعم مرونة الدماغ ويحد من الحاجة للتعويض عن التراجع المرتبط بالتقدم في السن.

وأوضح الباحثون أن التدريب المكثف – بمتوسط 12 ساعة أسبوعيًّا – يُعزّز الروابط بين مناطق الدماغ المعنية بالسمع والحركة والكلام؛ ما يساعد على التعامل بشكل أكثر كفاءة مع الضوضاء المحيطة.

وقال الدكتور يي دو من الأكاديمية الصينية للعلوم: "مثلما يمكن للآلة الموسيقية المتقنة أن تصدر نغمة واضحة دون الحاجة إلى صوت مرتفع، تعمل أدمغة الموسيقيين المسنين بكفاءة وهدوء بفضل سنوات من التمرين".