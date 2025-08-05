ما الذي يسبب الارتباك المفاجئ لدى كبار السن؟

الارتباك المفاجئ لدى كبار السن، المعروف أيضا باسم الهذيان أو اعتلال الدماغ، يختلف عن مرض الزهايمر، أو أشكال أخرى من الخرف، والتي تسبب تغيرات معرفية على مدى فترات أطول من الزمن.

ما هو الارتباك المفاجئ أو اعتلال الدماغ؟

الاعتلال الدماغي، المعروف عادةً بالارتباك المفاجئ، هو حالة مؤقتة تُضطرب فيها القدرات الإدراكية والذاكرة والشخصية لدى الفرد.

ويمكن أن تتراوح هذه الحالة بين فقدان طفيف للوعي ونوبات حادة من فقدان الذاكرة أو الهلوسة.

وتتميز هذه الحالة عن أنواع التدهور الإدراكي الأخرى بتطورها السريع، غالبا خلال ساعات أو أيام، ويمكن في كثير من الأحيان عكس مسارها إذا عولجت بسرعة.

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أعراض الارتباك لدى كبار السن

يُعدّ التعرّف على أعراض الارتباك المفاجئ لدى كبار السن الخطوة الأولى نحو تحديد سببه الجذري. وقد يُظهر كبار السن المصابون بهذه الحالة ما يلي:

فقدان التوجه

الشعور بعدم الألفة مع محيط المنزل، أو عدم القدرة على التعرف على أفراد الأسرة، أو الأصدقاء المقربين.

النعاس غير المعتاد

يشعر بعض كبار السن الذين يعانون من الارتباك المفاجئ بالنعاس أو التعب في أوقات غير عادية، مثل منتصف النهار، أو عند الاستيقاظ بعد نوم ليلة كاملة.

التغيرات العاطفية

الاكتئاب غير المعتاد، والتهيج، أو اللامبالاة هي علامات شائعة للارتباك المفاجئ أو اعتلال الدماغ.

الحركات الجسدية اللاإرادية

يمكن أن تكون الوخزات أو ارتعاش الأطراف أو حركات العين اللاإرادية أحد أعراض خلل في وظائف المخ.

النوبات في الحالات القصوى، يمكن أن تحدث ارتباكا مفاجئا.

أسباب الارتباك المفاجئ

غالبا ما يكون الارتباك أو الاعتلال الدماغي المفاجئ لدى كبار السن علامة على وجود مشكلة طبية كامنة تتطلب عناية طبية فورية.

التهابات المسالك البولية

يُعد التهاب المسالك البولية أحد الأسباب الرئيسة للارتباك لدى كبار السن.

ويحدث ذلك عندما تتراكم البكتيريا في المسالك البولية أو المثانة أو الكلى.

بالإضافة إلى الارتباك، قد يعاني كبار السن المصابون بالتهاب المسالك البولية من ألم أثناء التبول، أو رغبة شديدة في التبول بشكل متكرر، أو حمى أو قشعريرة.

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جفاف

الجفاف سبب شائع، وإن كان يُغفل بسهولة، للارتباك لدى كبار السن.

وقد لا يشعر كبار السن بالعطش، أو قد يعانون من صعوبات في الحركة تُعيق حصولهم على السوائل.

وتشمل أعراض الجفاف جفاف الفم أو الجلد، والتعب، أو لون البول الداكن، وانخفاض إنتاج البول.

إصابات الرأس

قد يُصاب الناس بالسكتات الدماغية دون أن يدركوا ذلك حتى تحدث حالات مثل الارتباك المفاجئ.

ابحث عن علامات السكتة الدماغية لدى من تحب، مثل التلعثم في الكلام، أو شلل الوجه، أو الأطراف.



