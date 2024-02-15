كيف تجد المعلومات الصحية المضلِّلة حياة ثانية على "تيك توك"؟

ونالت محاضرات أونيل عدد مشاهدات كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة على التطبيق الشهير، حتى وصل إحداها إلى أكثر من 1.5 مشاهدة، وفيها حثت أونيل الأفراد على وضع القليل من الملح في الماء قبل شربه للمساعدة على ترطيب الجسم، الأمر الذي يرفضه الأطباء جملة وتفصيلاً.

"منصة تجارية"

وتعليقًا على تبادل المعلومات الطبية الخاطئة عبر تيك توك، قالت متحدثة باسم إحدى الشركات التي تشرف على مراقبة خدمات منصات التواصل الاجتمامي: "نشهد، اليوم، تزايدًا كبيرًا في انتشار المعلومات الصحية الخاطئة على تيك توك، الذي يبدو أنه أصبح منصة تجارة إلكترونية".

وأضافت "3% من المحتوى الذي نشرف على مراقبته يحتوي على معلومات صحية خاطئة ومضللة، كل هذا لأن المنصة لا تفرض سياسات صارمة على المستخدمين الذين يريدون فقط جذب الزبائن، وتحقيق مكاسب مادية".

وتابعت "في فيديو آخر ادّعت أونيل أن زيت الخروع علاج معجزة للأورام الليفية في الرحم ولسرطان المعدة والدماغ، وفي حين أن ذلك الزيت هو مليّن معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويستخدم في بعض منتجات العناية بالبشرة، إلا أنه لا أدلة طبية تدعمه في علاج أمراض أخرى، ورغم ذلك مازال بعض نشطاء تيك توك يستخدمون فيديو أونيل للترويج لزيت الخروع في محالهم".

وأنهت حديثها قائلة "إن عودة محاضرات أونيل الصحية المضللة للجمهور عبر تيك توك تؤكد أن العلاجات الزائفة والاتجاهات الصحية الخطيرة تلاحق، بلا هوادة، الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرها، وبمجرد وصول هذه الاتجاهات إلى شخص ما، قد يكون من الصعب التخلص منها".