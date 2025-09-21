كيف يتغلب محترفو الماراثون على الألم والتعب؟

يبدو أن عداءي الماراثون الذين يشاركون في سباقات مرهقة تمتد لأكثر من 50 كيلومترًا يتمتعون بقوى خارقة، لكن في الواقع، هم مجرد أشخاص يمتلكون عزيمة قوية ويقودهم الشغف والتحدي المستمر لتحقيق أفضل نسخة من أنفسهم.

وفي مقابلات مع عدد من العداءين المحترفين مع موقع "بيور واو"، ظهرت 5 عوامل رئيسية مشتركة تساعدهم على الاستمرار حينما تصرخ أجسادهم طلبًا للراحة.

1. الصلابة الذهنية توازي القوة البدنية

تؤكد العداءة العالمية "إيستر تشيلاج" أهمية التدريب الذهني إلى جانب البدني؛ فهي تعمل مع مدرب ذهني يضمن جاهزيتها العقلية يوم السباق، وتقول: "نستخدم التدريب كتحضير للسباقات، من الجيد وجود شخص أشاركه كل ما يدور في ذهني من أفكار تتعلق بالجري".

2. النظر للصورة الكبرى يمنح القوة

التركيز على الهدف النهائي يساعد العداءين على تجاوز الألم اللحظي. العداءة النرويجية "سيلفيا نوردسكر" تقول إنها تركز دائمًا على ما يمكن التحكم فيه مثل الوتيرة والتقنية والتغذية، وتضع خطة مفصلة قبل كل سباق. وتضيف تشيلاج: "الفشل في تمرين واحد لا يعني شيئًا، النجاح يأتي من التكرار والإصرار".

أخبار ذات علاقة الوجبات الخفيفة بعد الرياضة.. خيارات بسيطة تفيد العضلات

3. الامتنان هو القوة الخارقة

بدلاً من التركيز على التعب أو الألم، يعيد العداؤون توجيه انتباههم نحو الشعور بالامتنان لقدرتهم على المنافسة. تقول نوردسكر: "العقلية الإيجابية تذكرني بأنني محظوظة لأني أمارس ما أحب"، بينما تؤكد "جوديث ويدر" أن التقدير والامتنان يساعدها على تجاوز أصعب اللحظات.

4. التغذية الذكية هي مفتاح التحمل

التغذية السليمة أثناء التمرين وبعده ضرورية للاستمرار. توضح ويدر أنها تستهلك ما بين 80 إلى 120 سعرة حرارية في الساعة، وتكافئ نفسها بعد التمرين بمشروبات بروتينية أو وجبات مفضلة مثل خبز الموز بزبدة الفول السوداني أو حتى المثلجات في بعض الأحيان.

5. العائلة مصدر التوازن والدعم

رغم قسوة التدريب، شدد جميع العداءين على أهمية دعم العائلة. وتقول ويدر إن قضاء الوقت مع أطفالها بعد التمارين الصعبة يساعدها على استعادة التوازن والثقة في العملية التدريبية.

في النهاية، لا يحقق عداؤو الماراثون إنجازاتهم بالتدريب فقط، بل بمزيج متوازن من الصلابة الذهنية، والتخطيط الاستراتيجي، والتقدير الذاتي، والدعم الأسري.