مليار شخص يعانون من نقصه.. الفوائد والآثار الجانبية لمكملات الحديد

ويمكن أن يكون الارتفاع في تناول الأطعمة النباتية وانخفاض استهلاك اللحوم الحمراء، التي يتم من خلالها امتصاص الحديد بسهولة، أحد العوامل، كما هو الحال مع الإدمان على الأطعمة المصنعة.

ومع ذلك، فإن الحديد ضروري لأجهزتنا المناعية وصحة الجلد ومستويات الطاقة وأداء العضلات، ويمكن أن يؤدي نقصه بمرور الوقت إلى حالة أكثر خطورة من فقر الدم.

لذا؛ ينصح الخبراء بمحاولة إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامنا الغذائي. ولكن إذا لم يكن ذلك فعالاً، فيُنصح باستخدام مكملات الحديد.

الفوائد

يمكن لمكملات الحديد، التي يتم شراؤها دون وصفة طبية من الصيدلي أو بجرعات أقوى يصفها الطبيب العام، أن تجدد مخزون الحديد المستنزف وتحسن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما يحل العديد من الأعراض غير السارة المرتبطة بنقص الحديد، مثل التعب، والضعف، وشحوب الجلد، وضيق التنفس، والدوخة، وبرودة اليدين والقدمين، وفقر الدم.

الآثار الجانبية

لحسن الحظ، لن يعاني الجميع من الآثار الجانبية لمكملات الحديد. وينبغي أن يكون الحديد بمستويات منخفضة خاليًا من المشاكل.

ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من الأعراض، وكلما كان الحديد أقوى، زاد احتمال حدوث الآثار الجانبية المتعلقة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، والإمساك، وانتفاخ البطن، والطعم المعدني في الفم، والإسهال.

الجرعات

لا توجد جرعة رسمية موصى بها، على الرغم من أن مكملات الحديد تعتبر آمنة حتى 50 ملجم يوميًّا.

ومع ذلك، قد يصف الطبيب العام لك أكثر من ذلك إذا كنت تعاني من فقر الدم.

كما تعتمد كمية الحديد التي تتناولها على مستويات النقص لديك، والعمر، والجنس.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول: 8.7 مليغرام يوميًّا للرجال فوق سن 19 عامًا، و14.8 مليغرام يوميًّا للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19-49 سنة، و 8.7 مليغرام يوميًّا للنساء بعمر 50 عامًا فما فوق.