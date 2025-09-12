أطعمة يومية تقي الأمعاء وتخفض خطر سرطان القولون

رغم أن كثيرًا من وصفات "الأكل الصحي" تروّج للبروتين، فإن معظم الناس يتناولونه بكمية زائدة، فيما لا يحصل إلا 10% فقط من البالغين على حاجتهم الكافية من الألياف، إذ توصي هيئة الـNHS بتناول 30 غرامًا يوميًّا.

والألياف تُعدّ عنصراً أساسياً في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

وكشف اختصاصي جراحة الجهاز الهضمي الدكتور Karan Rajan في فيديو عبر "إنستغرام" عن 4 أطعمة يتناولها يوميّاً لحماية أمعائه:

الزبادي

الدكتور راجان أوضح أن فائدته لا تقتصر على البكتيريا الصديقة للأمعاء، بل لأنه غني بالكالسيوم. وأشار إلى دراسة عام 2014 بيّنت أن كل 300 ملغ إضافية من الكالسيوم تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 8%. سواء كان الزبادي من منتجات الألبان أو نباتياً، فإن التأثير قائم.

التوت والفواكه الغنية بالبريبايوتيك

التوت، إضافة إلى أطعمة مثل الموز والتفاح والشوفان وبذور الكتان، تحتوي على ألياف غير قابلة للهضم، تُعزز تأثير البروبيوتيك عند دمجها معه، ما يمنح الأمعاء دعماً مزدوجاً.

البقوليات والأطعمة الغنية بالألياف

الفاصولياء والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه تمثل ركناً ثابتاً في نظامه الغذائي. وأكد أن تناول 10 غرامات إضافية من الألياف يوميّاً، أي ما يعادل نصف ثمرة أفوكادو مع كوب من التوت المشكّل، يقلّل خطر سرطان القولون بنسبة 10%.

القهوة السوداء

يحرص الدكتور راجان على شربها يومياً، مشيراً إلى أن الألياف والبولي فينولات الموجودة فيها تحمي خلايا القولون من أضرار الحمض النووي. وأظهرت الدراسات أن القهوة غير المحلّاة تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تتراوح بين 15 و21%.

بهذا الروتين البسيط، يبرهن راجان أنّ الوقاية تبدأ من طبقك اليومي وكوب قهوتك الصباحية.