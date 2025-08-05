3 طرق "بسيطة" للسيطرة على ارتفاع السكر بعد تناول الطعام

بعد كل وجبة يبدأ جسمك بتفكيك الطعام في معدتك وتحويله إلى وقود، وهذا يعني ارتفاع نسبة الجلوكوز في دمك.

وقد لا يكون ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبة مفيدا على المدى الطويل؛ إذ يؤثر سلبا على الكلى والأعصاب والعينين والقلب.

من جانبه شارك كوري رودريغيز، مدرب الصحة عبر إنستغرام، عن ثلاث حيل للتحكم في سكر الدم.

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تمارين رفع الساق بعد الأكل

وفقا لمدرب الصحة، إذا قمتَ بتمارين رفع الساق بعد تناول وجبة، يمكنكَ خفض ارتفاع سكر الدم الناتج عن تلك الوجبة بنسبة تصل إلى 52%.

واقترحَ: "إذا لم تستطع المشي، فهذه طريقة رائعة لتنشيط عضلاتك والمساعدة في تنظيم سكر الدم. تعمل عضلات الساق كمضخات، تدفع الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلاياك".

المشي بعد تناول الوجبات

أكد مدرب الصحة أن المشي بعد تناول الطعام يُقلل من ارتفاع سكر الدم الناتج عن تلك الوجبة بنسبة تصل إلى 30%، مستشهدا بدراسة أجريت في يوليو 2009.

وأضاف : "المشي بعد تناول الطعام، وخاصةً العشاء، يُخفض سكر الدم بعده بنسبة تصل إلى 30%. أحاول أن أجعل هذه عادة عائلية كل ليلة".

اشرب خل التفاح قبل الوجبات

وأخيرا، إذا شربتَ الخل قبل الوجبة، يُمكنك خفض ارتفاع سكر الدم الناتج عن تلك الوجبة بنسبة تصل إلى 30%، كما ذكر المدرب.

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وأوضح المدرب: "ليس ألذّ مشروب، ولكنه فعّال. خفّفه بالماء، واستخدم ماصةً لحماية أسنانك.

علاوةً على ذلك، وجدت دراسةٌ أُجريت في سبتمبر 2005 أن مُكمّلات الخل تُخفّض استجابة الجلوكوز والأنسولين، وتُعزّز الشعور بالشبع بعد تناول وجبة خبز لدى أشخاص أصحاء.