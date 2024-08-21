أقدامنا هي أساس صحتنا بحسب ما أشار خبير؛ فهي مؤشر لطول العمر، ولسوء الحظ غالبًا ما نهمل أقدامنا بارتداء الأحذية التي تقيد حركتها وقدرتها الحسية.

من خلال تبني العيش حافي القدمين، والانتقال إلى أحذية أكثر بساطة يمكننا تقوية أقدامنا وتحسين توازنها.

وإعادة تدريب أصابع أقدامنا على التمدد والتباعد أمر بالغ الأهمية أيضًا لتحقيق الاستقرار وتوزيع الوزن، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت والممارسة، ولكن الفوائد تستحق العناء.

وبالإضافة إلى تمارين أصابع القدمين، فإن التركيز على حركة الكاحل وتقوية باطن القدمين وأقواسهما أمر مهم.

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وبحسب صحيفة "الغارديان"، يمكن أن يساعد أداء تمارين رفع الكاحل ورفع ربلة الساق على تحسين المرونة والقوة في هذه المناطق، ويمكن أن يوفر التدليك الذاتي باستخدام كرات التدليك الراحة للقدمين المتعبتين والمتألمتين.

إن العناية بالقدمين أمر ضروري للحفاظ على الحركة وتجنب السقوط مع تقدمنا في العمر، من خلال دمج تمارين وعادات يسيرة في روتيننا اليومي، يمكننا ضمان بقاء أقدامنا قوية وصحية لسنوات قادمة.

وفي المرة القادمة التي تفكر فيها في العناية بقدميك، تذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بالجمال، بل يتعلق بالعناية بأهم أساس للحركة والتوازن.