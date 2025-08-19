طرق فعّالة للحفاظ على صحة قلبك أثناء العمل المكتبي

الجلوس لساعات طويلة خلف المكتب قد يبدو مريحا، لكنه يخفي مخاطر صحية جسيمة، أبرزها ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34%، وفقا لدراسة نُشرت في JAMA Network Open.

وحتى التمارين الرياضية بعد الدوام لا تعوّض بشكل كامل عن أضرار الجلوس المفرط، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن تغييرات بسيطة في بيئة العمل وعادات الموظف اليومية قد تصنع فارقا كبيرا.

فيما يلي سبع خطوات ينصح بها أطباء القلب للحفاظ على الصحة أثناء العمل في المكتب:

كسر دائرة الجلوس: تحرّك أو تمشَّ لدقائق كل ساعة لتفادي بطء الدورة الدموية.

تمارين مكتبية سريعة: مثل رفع الساقين أو التمدد لتحفيز النشاط وتقليل التوتر.

المكاتب المتحركة: بدّل بين الجلوس والوقوف خلال اليوم لتحسين تدفق الدم.

استخدام السلالم: صعود الدرج أو المشي لمسافات قصيرة يعزز صحة القلب.

شرب الماء وتناول وجبات صحية: تجنّب السكريات، واحرص على الترطيب المستمر.

الوضعية السليمة: اضبط كرسيك وشاشتك لتقليل الضغط على العمود الفقري والقلب.

التنفس العميق وتقليل التوتر: لحماية الجهاز العصبي وتحقيق الاسترخاء.

وهذه العادات اليومية البسيطة لا تتطلب جهدا كبيرا، لكنها تُشكل درعا وقائيا يحافظ على صحة القلب ويخفف آثار الجلوس الطويل في بيئة العمل المكتبي.