مؤشر على أمراض خطيرة.. ماذا تعرف عن "الوذمة"؟

"الوذمة" هي تراكم السوائل الزائدة في الجسم، الذي يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة وتورمها، وقد تظهر على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو البطن.

ووفق الجراح أليكسي بيزروكافي فإن الوذمة قد تكون ناجمة عن إصابة الكبد والكلى، أو علامة على وجود مشكلات في الجسم يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.

ويكشف بيزروكافي في حديث لـ Gazeta.Ru أعراض الوذمة، وهي تورم الأنسجة الذي قد يلاحظ على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو البطن.

ووفق بيزروكافي "عادة ما يصبح الجلد في موقع التورم شاحباً أو محمراً، وعند الضغط على المنطقة المتورمة، يبقى أثر في المكان". ومن أسباب الوذمة زيادة الشعور بالتعب وضيق التنفس وزيادة الضغط أو ألم في الساقين".

والتورم غالباً ما يحدث في الساقين والكاحلين واليدين والوجه، وأسبابه عديدة، ومن بين الأسباب "غير الضارة" البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، وتناول الأطعمة المالحة، ومتلازمة ما قبل الحيض، الحمل، تناول أدوية معينة.

ويحذر الطبيب من إمكانية أن تكون الوذمة مؤشر على أمراض خطيرة، مثل قصور القلب الاحتقاني، تلف الكبد، القصور الكلوي، تخثر الدم، النقص الحاد في البروتين، ضعف أو تلف الأوردة في الأطراف السفلى.

ونصح بيزروكافي شرب كمية كافية من الماء، والابتعاد عن الأطعمة المالحة، وعدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أو المكوث في مكان حار وجاف، والاحتفاظ بوزن مثالي.

للتخلص من الوذمة، نصح بيزروكافي زيادة الحركة والنشاط البدني وممارسة تمارين منتظمة للساقين والذراعين حيث أنها تساعد على تنشيط نظام التصريف الليمفاوي. ودعا إلى استشارة الطبيب لتحديد السبب الفعلي للوذمة ووصف العلاج المناسب لها.