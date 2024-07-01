عادة تؤثر على صحة الحيوانات المنوية في فصل الصيف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ينصح الأطباء بعدم ارتداء الملابس الداخلية في أثناء النوم تجنبًا لبعض المشاكل الصحية.

وأوضحت الدكتورة سوزانا أونسورث، لموقع "ميترو" البريطاني، أن ارتداء الملابس الداخلية يمكن أن يسبب بيئة "متعرقة" في بعض مناطق الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل جلدية كالطفح الفطري ومرض "القلاع"؛ وهو خلل في جهاز المناعة يبدأ بسبب الفطريات.

كما أكدت الدكتورة أونسورث أن الرجال قد يواجهون مشاكل عند ارتداء الملابس الداخلية في أثناء النوم، بما في ذلك الالتهابات الجلدية الفطرية وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية بسبب الحرارة الزائدة والملابس الضيقة.

وقالت: "ارتداء الملابس الداخلية طوال الليل يمكن أن يسبب مشاكل، خصوصًا وأنها تمنع الهواء من الوصول إلى مناطق معينة في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التعرق".