منها الغثيان.. آثار جانبية شائعة لمكملات الحمل والرضاعة

يوصي الأطباء بمكملات ما قبل الولادة للنساء الحوامل، أو اللواتي يخططن للحمل وحتى المرضعات، لضمان حصولهن على الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم الجسم والجنين خلال الحمل وفترة ما بعد الولادة.

ورغم فوائدها، قد تسبب هذه الفيتامينات بعض الآثار الجانبية التي قد تكون صعبة التمييز عن أعراض الحمل نفسها.

وبحسب موقع Parents المهتم بصحة الآباء والأبناء، إليك بعض الآثار الجانبية الشائعة لفيتامينات الحمل:

الإمساك

يعتبر الإمساك شائعًا بسبب هرمونات الحمل، والحديد الموجود في فيتامينات ما قبل الولادة، لذا ينصح بتناوله مع الحمضيات لتحسين الامتصاص وتقليل الأعراض.

الغثيان

يحدث الغثيان بسبب حجم أو رائحة الحبوب الكبيرة لفيتامينات ما قبل الولادة، وليس بسبب المكونات ذاتها.

الانتفاخ والغازات

بعض النساء قد يشعرن بالانتفاخ أو الغازات نتيجة تضمن الفيتامينات لأوميغا 3 أو زيت السمك.

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جفاف الجلد أو الحكة

قد تكون هذه الأعراض نتيجة تناول كمية زائدة من فيتامين أ.

رد الفعل التحسسي تجاه الفيتامينات

الشعور بعدم الراحة بعد تناول الفيتامين، قد يشير إلى وجود حساسية لمكون في المكمل.

ولتجنب الآثار الجانبية، يمكن تجربة تغيير نوع الفيتامينات، أو تناولها في وقت مختلف من اليوم، أو تقسيم الجرعة.

وفي حال استمرار الأعراض، يجب استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية أخرى.