منها تحسين وظائف الرئة.. 5 فوائد للساونا

تُعد الساونا وسيلة فعّالة لتحسين الصحة بطرق متعددة، إذ أظهرت الأبحاث أن الجلوس فيها يمكن أن يقلل التوتر، ويعزز صحة القلب، ويخفف الألم، ويساعد في تسكين العضلات.

وبحسب موقع مستشفى "كليفلاند" الأمريكي، هناك 5 فوائد للساونا:

تقليل التوتر

تشير الأدلة إلى أن الساونا قد تكون فعّالة في تخفيف القلق وتحسين النوم بفضل تأثيرها المهدئ.

تحسين صحة القلب

يمكن أن تزيد الحرارة المنبعثة من الساونا من معدل ضربات القلب، ما يحاكي تأثير التمرين، ويساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

تخفيف الألم

استخدام الساونا قد يكون مفيدًا لمن يعانون الألم المزمن الذي يسببه التهاب المفاصل الروماتويدي، إذ تساعد في تحسين تدفق الدم إلى العضلات وتقليل التشنجات.

تهدئة العضلات المؤلمة

تساعد حرارة الساونا في تخفيف الألم العضلي، خاصة بعد التمارين الرياضية.

تحسين وظائف الرئة

تشير الأبحاث إلى أن الساونا قد تحسن وظائف الرئة، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

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وفي حال شعرت بالدوار أو الضعف خلال وجودك في الساونا، أخرج فورًا، وتأكد من شرب الماء أو المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات قبل وبعد الجلسة، ويُفضل البقاء في الساونا لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط.

وتجنب الساونا إذا كنت تعاني حالات صحية معينة مثل أمراض القلب، أو إذا كنتِ حاملاً.