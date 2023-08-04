علماء يكتشفون مادة طبيعية لعلاج السرطان والشيخوخة

مادة طبيعية موجودة بمعظم النباتات، تؤدي مفعولا مضادا لأمراض السرطان والشيخوخة، هذا ما اكتشفه علماء معهد شنغهاي للتغذية والصحة التابع لأكاديمية العلوم الصينية.

واهتم العلماء بمادة الروتين، وهي مكون كيميائي نباتي منخفض الجزيئات موجود في العديد من النباتات.

ووفق مجلة Aging Cell، فان هذه المادة أظهرت قدرة عالية على تعزيز فعالية العلاج الكيميائي لمكافحة السرطان.

وتستطيع مادة الروتين التأثير في شيخوخة الخلايا من خلال تخفيض SASP.

وتسمح آلية عمل تلك المادة بالتحكم بفعالية في الالتهابات الناجمة عن شيخوخة الخلايا، والمؤدية إلى الأمراض وإلى تفاقم مختلف الحالات المرتبطة بالعمر.