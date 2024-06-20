فرط القراءة.. اضطراب يعيق تعلم طفلك

يعاني بعض الأطفال من "فرط القراءة"؛ الذي يجعلهم قادرون على القراءة بسرعة وبشكل غير متوقع لا يمثل أعمارهم. ومع ذلك، فإنهم يجدون صعوبة في فهم ما يقرأونه.

وبحسب موقع Parents.com تمت صياغة مصطلح فرط القراءة في عام 1967، وتتميز هذه الإعاقة في التعلم بأربع سمات: مهارات القراءة المتقدمة، وتعلم الطفل القراءة بنفسه دون مساعدة أحد، وتفضيل قوي للرسائل والكتب، والمعاناة من أحد اضطرابات النمو العصبي، مثل طيف التوحد.

العلاقة بين فرط القراءة والتوحد

تقول لورا جاستيس، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة أوهايو "تم استخدام المصطلح للمرة الأولى، في ستينيات القرن الماضي، خصوصا لوصف الأطفال الذين يعانون من إعاقات النمو العصبي، والذين أظهروا أيضًا مهارات ممتازة في قراءة الكلمات".

وتابعت "بعد أكثر من 50 عامًا من ظهور مصطلح فرط القراءة للمرة الأولى، أصبحت هذه الحالة الآن مرتبطة بالتوحد، وغالبًا ما يتم الإبلاغ عنها كواحدة من القدرات العلمية في مرض التوحد. ومع ذلك، لم يحدد العلماء بعد مدى ارتباطها بالإدراك التوحدي واكتساب القراءة النموذجي.

وبشكل عام، يرتبط فرط القراءة ارتباطًا وثيقًا بالتوحد؛ إذ 84٪ من الأطفال الذين يعانون من فرط القراءة يتم تشخيصهم أيضا بطيف التوحد. ومع ذلك، فإن 6% إلى 14% فقط من الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالتوحد يعانون من فرط القراءة.

علامات وأعراض فرط القراءة

إن السمة الأكثر وضوحًا وشيوعًا المرتبطة بفرط القراءة هي مهارات قراءة الكلمات بسرعة، والأمر التالي هو الانبهار الشديد بالحروف والأشكال المطبوعة الأخرى وأحيانًا الأرقام.

ويقول الخبراء: "في بعض الأحيان يلاحظ الأهل أن طفلهم الصغير مفتون تمامًا بالرسائل مثلما قد يكون طفل آخر مفتونًا بالشاحنات والقطارات والكرات. وفي كثير من الأحيان، لديهم حب للحروف حتى قبل أن يعرفوا كيف تُنطق".

ويضيفون: "تشير تقييمات المهارات المتعلقة بالقراءة بين الأطفال الذين يعانون من فرط القراءة أيضًا إلى وجود ميل لامتلاك مهارات إدراكية بصرية جيدة جدًا (على سبيل المثال، معدل اكتشاف الحروف، والتدوير العقلي للأرقام).

وتشير دراسات تصوير الدماغ أيضًا إلى أن مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة البصرية قد يكون لها نشاط أكبر بين الأشخاص الذين يعانون من فرط القراءة.