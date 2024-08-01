مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، يصبح من الضروري الانتباه إلى أعراض ضربة الشمس، التي قد تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها على نحو سريع.

وشارك الدكتور الشهير كاران راج عبر صفحته في "تيك توك" بفيديو حصد أكثر من 45 ألف مشاهدة، ثلاث علامات "غير مألوفة" تشير إلى الإصابة بضربة شمس، وهي:

عدم التعرق

قد يتوقف الجسم عن التعرق تمامًا رغم شعورك بالحرارة الشديدة؛ ما يعني أن نظام التبريد الطبيعي للجسم قد فشل. وإذا لم تُتخذ إجراءات سريعة، ستواصل درجة حرارة الجسم بالارتفاع.

الارتباك

من الممكن أن تشعر بالارتباك بسبب الجفاف الذي يؤثر في وظائف الدماغ، ويقلل من تدفق الدم إلى الرأس.

تشنجات العضلات

ممكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم إلى حدوث تشنجات عضلية وضعف عام.

وإذا شعرت بأعراض الإجهاد الحراري مثل التعب، أو الدوار، أو الصداع، أو الغثيان، أو ارتفاع درجة الحرارة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

- الانتقال إلى مكان بارد

- خلع الملابس

- تناول مشروبات رياضية أو ماء بارد

- تبريد الجلد باستخدام الماء البارد أو الكمادات

وأنهى الدكتور حديثه قائلا: في حال لم يتحسن الوضع خلال 30 دقيقة، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا.