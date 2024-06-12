هل يمكن أن تصاب بحساسية من الماء؟.. الإجابة صادمة

تبدو الفكرة غريبة، لكن الإجابة هي نعم. يمكن أن يعاني البعض من حساسية تجاه الماء، وهي حالة نادرة تُعرف بـ"الشرية المائية"، وتسبب ظهور ردود فعل تحسسية عند تعرض الجلد للماء.

وبحسب الأطباء، من الممكن أن تظهر أعراض الشرية المائية عند التعرض لمياه المطر، أو التعرق، أو الدموع الناتجة عن البكاء، أو حتى لعاب المريض.

وتشمل الأعراض الرئيسية للشرية المائية ظهور حبوب حمراء صغيرة على الجلد بعد التعرض للماء، عادة خلال دقائق من الملامسة، وتختفي في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد التجفيف، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الماء أعراضًا أخطر مثل الصداع، وصعوبة التنفس، أو تورم الشفاه والحلق.