هل يمكن أن تصاب بحساسية من الماء؟.. الإجابة صادمة
تبدو الفكرة غريبة، لكن الإجابة هي نعم. يمكن أن يعاني البعض من حساسية تجاه الماء، وهي حالة نادرة تُعرف بـ"الشرية المائية"، وتسبب ظهور ردود فعل تحسسية عند تعرض الجلد للماء.
وبحسب الأطباء، من الممكن أن تظهر أعراض الشرية المائية عند التعرض لمياه المطر، أو التعرق، أو الدموع الناتجة عن البكاء، أو حتى لعاب المريض.
وتشمل الأعراض الرئيسية للشرية المائية ظهور حبوب حمراء صغيرة على الجلد بعد التعرض للماء، عادة خلال دقائق من الملامسة، وتختفي في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد التجفيف، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الماء أعراضًا أخطر مثل الصداع، وصعوبة التنفس، أو تورم الشفاه والحلق.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يجب اتباع استراتيجيات لتجنب المحفزات وإدارة الأعراض منها:
العناية بالبشرة
يمكن استخدام مستحضرات مضادة للحساسية لترطيب البشرة وخلق حاجز وقائي.
معدات الحماية
ارتداء ملابس مضادة للماء، أو استخدام المظلات للتقليل من التعرض للمطر.
الترطيب
شرب الماء عادة لا يسبب أعراضًا، لكن من الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية عند ظهور أي مشاكل.
وبحسب الأطباء لا يوجد علاج نهائي للشرية المائية، لكن بعض العلاجات يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض، مثل مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة والتورم، ويمكن أيضا استخدام كريمات لحماية الجلد قبل التعرض للماء، أو استخدام الماء الفاتر بدلاً من الساخن أو البارد لتقليل الأعراض.