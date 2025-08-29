فنجان الصباح.. دراسة تكشف أفضل توقيت لشرب القهوة

بخلاف ما هو شائع، أثبتت دراسات موسّعة أن الكافيين ليس مجرد منشط، بل يُساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، خاصةً عند تناوله في الصباح. وفق موقع "نيو أطلس".

وفي دراستين منفصلتين، سجل 236 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا حالتهم المزاجية وكمية الكافيين التي يتناولونها عدة مرات يوميًا، على مدار أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في المُجمل، جمع الفريق أكثر من 23,000 نقطة بيانات خلال الدراستين.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الأستاذ في جامعة بيليفيلد، ساكاري ليمولا، "يستهلك نحو 80% من البالغين حول العالم المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويعود استخدام هذه المواد المنشطة إلى زمنٍ بعيد في تاريخ البشرية".

من جانبه، قال البروفيسور آنو ريالو من جامعة وارويك، "يعمل الكافيين عن طريق حجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمكن أن يزيد من نشاط الدوبامين في مناطق الدماغ الرئيسية"، وهو تأثير ربطته الدراسات بتحسن الحالة المزاجية وزيادة اليقظة.

لكن ليس من المستغرب أن يكون هذا الارتباط بين الكافيين والحالة المزاجية الجيدة أكبر عندما كان الأشخاص متعبين، ولكنه أقل وضوحاً عندما كانوا يشربون القهوة في مواقف اجتماعية.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة تقدم دليلاً على أن استهلاك الكافيين يرتبط بزيادة في التأثير الإيجابي اللحظي في الحياة اليومية، حيث تظهر آثاره بشكل واضح بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة أي في الصباح".

لكن على النقيض من ذلك، لم يخفف الكافيين من الحالة المزاجية السلبية المستمرة، مثل القلق، حيث لم تظهر أي تأثيرات عليه، كما أن زيادة القهوة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي، وقد تتعارض مع بعض الأدوية، لذا ينبغي عدم تناولها لبعض الأشخاص، أو تناولها باعتدال للبعض الآخر.