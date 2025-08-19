ما علاقة المشروبات الساخنة بالسرطان؟

كشفت دراسة بحثية أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة يزيد من مخاطر الإصابة بمرض سرطان المريء.

وكانت الهيئة الدولية لأبحاث السرطان حددت المشروبات شديدة السخونة بأنها التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية، وذكرت أنها "على الأرجح من مسببات السرطان"، بالنسبة للبشر بدرجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.

ووجدت دراسة حديثة، أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص، أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة مثل الشاي أو القهوة يرتبط بالإصابة بسرطان المريء.

وتوصلت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بمرض سرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة.

وأوضحت الدراسة أن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكوّن الغشاء المبطن للمريء.

ويرى باحثون أن ضعف هذا الغشاء يزيد احتمالات تضرر المريء من الارتجاعات الحمضية من المعدة. وبمرور الوقت تتزايد احتمالات تكون الخلايا السرطانية في المريء.

وتوصل الفريق البحثي أن رشفة واحدة (20 ملليترا) من مشروب ساخن مثل القهوة على سبيل المثال ترفع درجة الحرارة الداخلية للمريء إلى أكثر من 12 درجة مئوية، وأن الارتفاع المستمر في الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الغشاء الداخلي للمريء.

ووجدت دراسة أمريكية أن درجة الحرارة المثالية للقهوة أو الشاي من أجل الحفاظ على المذاق الجيد للمشروب دون الإضراب بالمريء يجب ألا تزيد على 8ر57 درجة مئوية.

ونصح الباحثون بضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب، علماً بأن الحرارة عادة ما تنخفض بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية في غضون خمس دقائق فقط.