التعرض للضوء في وقت متأخر من الليل يزيد خطر الإصابة بالسكري

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة فلندرز الأسترالية وجود صلة مثيرة للقلق بين التعرض للضوء ليلاً وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فقد وجدت الدراسة، التي فحصت بيانات 85 ألف مشارك، أن التعرض للضوء ليلاً يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 67٪، بغض النظر عن الأنشطة والسلوكيات النهارية.

وبحسب تقرير نشره موقع newatlas، أوضح أندرو فيليبس، الأستاذ المشارك من كلية الطب والصحة العامة في جامعة فلندرز، الآليات الأساسية لتطور المرض، مبينًا أن التعرض للضوء ليلاً يمكن أن يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية للإنسان؛ مما يؤدي إلى تغيرات في إفراز الأنسولين واستقلاب الجلوكوز. وتؤثر هذه التغييرات على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.