بعد الدقائق الأولى.. ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟
كشف طبيب في دائرة الرعاية الصحية البريطانية يدعى ماكس بيمبرتون، عن الآثار التي تظهر على جسم الإنسان والفوائد التي يجنيها عند إقلاعه عن التدخين.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الدكتور ماكس قوله: "بعد مرور 20 دقيقة من التوقف عن التدخين، سيبدأ ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الانخفاض نحو المستويات الطبيعية".
وأوضح بيمبرتون ما يحدث في الجسم من تغييرات بسبب الإقلاع عن التدخين، تشمل ما يأتي:
بعد ساعتين تبدأ الدورة الدموية الطرفية، وهي الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد والذراعين والساقين، في التحسن، ويبدأ المزيد من الأكسجين في الوصول إلى أصابع اليدين والقدمين.
وبعد 12 ساعة سيبدأ الدم في التخلص من أول أكسيد الكربون شديد السمية، والذي يرتبط بقوة بخلايا الدم الحمراء ويقلل من كمية الأكسجين التي يمكنها حملها، أما بعد 24 ساعة فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية يبدأ بالتراجع.
وبعد مرور 48 ساعة يقتل التدخين الخلايا المسؤولة عن الشم والتذوق، ولكن بعد يومين، تبدأ في النمو مرة أخرى؛ ما يعني أنك ستستمتع بطعامك أكثر.
وبعد عدة أيام قد يبدأ بعض الأشخاص بالسعال بسبب تنظيف الرئتين من تلقاء نفسها، ويستمر الجسم في إصلاح نفسه، وفي المتوسط، يعاني الأشخاص من ثلاث نوبات انسحاب يوميًّا، وتدوم كل منها ثلاث دقائق كحد أقصى، ولكنها علامة على عودة الجسم إلى طبيعته.
وقال بيمبرتون إنه بعد سنوات يعود خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن قط، ويتراجع خطر الوفاة بسرطان الرئة والمريء والحنجرة والفم بشكل كبير، وينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50% مقارنة بالمدخنين.
وأضاف أيضًا أن خطر الإصابة بأمراض القلب يعود إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن قط، كما ينخفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن مطلقًا.