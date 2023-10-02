بعد الدقائق الأولى.. ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

كشف طبيب في دائرة الرعاية الصحية البريطانية يدعى ماكس بيمبرتون، عن الآثار التي تظهر على جسم الإنسان والفوائد التي يجنيها عند إقلاعه عن التدخين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الدكتور ماكس قوله: "بعد مرور 20 دقيقة من التوقف عن التدخين، سيبدأ ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الانخفاض نحو المستويات الطبيعية".

وأوضح بيمبرتون ما يحدث في الجسم من تغييرات بسبب الإقلاع عن التدخين، تشمل ما يأتي:

بعد ساعتين تبدأ الدورة الدموية الطرفية، وهي الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد والذراعين والساقين، في التحسن، ويبدأ المزيد من الأكسجين في الوصول إلى أصابع اليدين والقدمين.