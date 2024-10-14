مكسرات "مجففة" تخفض حمض البوليك بشكل طبيعي

تعد المستويات المرتفعة من حمض البوليك في الجسم سببًا رئيسيًا لظهور مشاكل صحية مثل النقرس وحصوات الكلى.

لذا، يعتبر الحفاظ على توازن صحي في حمض البوليك أمرًا ضروريًا عبر اتباع نظام غذائي متوازن.

وتعد الفواكه المجففة مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والتي قد تساعد في خفض مستويات حمض البوليك بشكل طبيعي.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمس مكسرات مجففة تساهم في خفض مستويات حمض البوليك:

الجوز

يحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل التورم الناتج عن ارتفاع حمض البوليك، خاصة في المفاصل.

إضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز على نسبة منخفضة من البيورينات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من النقرس.

الكاجو

يساهم الكاجو في تحسين وظائف الكلى، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم، ما يساعد الجسم على التخلص من حمض البوليك.

ورغم أن الكاجو يحتوي على كمية معتدلة من البيورينات، فإنه يجب تناوله باعتدال للاستفادة من فوائده.

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الفستق

يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والفلافونويد، التي تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي وتساهم في خفض مستويات حمض البوليك في الجسم.

اللوز

يعتبر اللوز مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية وفيتامين E، ما يساهم في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات.

وبفضل انخفاض نسبة البيورينات في اللوز، يمكنه دعم الهضم السليم والمساعدة في تقليل مستويات حمض البوليك.

التمر

يُعد التمر مصدرًا غنيًا بالألياف والبوتاسيوم، ما يعزز وظائف الكلى ويساهم في التخلص من حمض البوليك.

وعلى الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكر، بيد أنه لا يحتوي تقريبًا على البيورينات، ما يجعله خيارًا آمنًا للتحكم في حمض البوليك.