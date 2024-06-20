"انقطاع الطمث" يغير بنية الدماغ لدى النساء
يرى الخبراء أن انقطاع الطمث يجب اعتباره حالة عصبية، وليس فقط نسائية، إذ أظهرت أبحاث البروفيسورة غيل غولدستين أن أهمية سن الإنجاب تختلف عن العمر الزمني لدى النساء، بينما يعتمد التغيير في الذاكرة لدى الرجال على العمر الزمني.
وتوضح غيل أن هرمونات الأستروجين، والبروجستيرون، والتستوستيرون تؤثر على مناطق الدماغ التي تنظم المزاج والقلق والذاكرة والشهية.
وأظهرت أبحاث غيل أن انخفاض هرمون الاستراديول خلال انقطاع الطمث يعيد تنظيم دوائر الدماغ التي تؤثر في الذاكرة ومعالجة المعلومات. الدكتورة لويز نيوسون، بعد استطلاع شمل نحو 6000 امرأة، وجدت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث تتعلق بالدماغ والجهاز العصبي مثل: "ضبابية الدماغ، وانخفاض الطاقة، ومشاكل في الذاكرة، والنوم، والمزاج، والرغبة الجنسية، والتهيج، والبكاء، والشعور بالتوتر، والتركيز".
وتؤكد الدكتورة ليزا موسكوني أن انقطاع الطمث يغير بنية الدماغ ووظيفته؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض المادة الرمادية والبيضاء فيه، كما يقلل استهلاك الجلوكوز؛ ما قد يصيب بعض النساء بالزهايمر. لكنها تضيف أن انقطاع الطمث يمكن أن يكون بمثابة "مشروع تجديد للدماغ"، حيث يتم التخلص من الخلايا العصبية التي لم تعد ضرورية، ما قد يعود بفوائد أخرى أيضًا.
فوائد أخرى.. ونصائح لصحة أفضل
وتشير بعض الأبحاث إلى أن انخفاض التقلبات الهرمونية بعد انقطاع الطمث يمكن أن يؤدي إلى تجدد الرفاهية العاطفية والشعور بالإنجاز لدى بعض النساء، مع زيادة التركيز والتحرر.
وتوصي غولدستين بـ "التمرين المعرفي، والتمارين البدنية المجهدة، والتواصل الاجتماعي"، واتباع نظام غذائي غني بأوميغا 3 والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، للحفاظ على صحة دماغ المرأة مع تقدمها في العمر.