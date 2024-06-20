"انقطاع الطمث" يغير بنية الدماغ لدى النساء

يرى الخبراء أن انقطاع الطمث يجب اعتباره حالة عصبية، وليس فقط نسائية، إذ أظهرت أبحاث البروفيسورة غيل غولدستين أن أهمية سن الإنجاب تختلف عن العمر الزمني لدى النساء، بينما يعتمد التغيير في الذاكرة لدى الرجال على العمر الزمني.

وتوضح غيل أن هرمونات الأستروجين، والبروجستيرون، والتستوستيرون تؤثر على مناطق الدماغ التي تنظم المزاج والقلق والذاكرة والشهية.

وأظهرت أبحاث غيل أن انخفاض هرمون الاستراديول خلال انقطاع الطمث يعيد تنظيم دوائر الدماغ التي تؤثر في الذاكرة ومعالجة المعلومات. الدكتورة لويز نيوسون، بعد استطلاع شمل نحو 6000 امرأة، وجدت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث تتعلق بالدماغ والجهاز العصبي مثل: "ضبابية الدماغ، وانخفاض الطاقة، ومشاكل في الذاكرة، والنوم، والمزاج، والرغبة الجنسية، والتهيج، والبكاء، والشعور بالتوتر، والتركيز".