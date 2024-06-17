أخطار استعمال منتجات العناية بالبشرة بعد انتهاء مدة صلاحيتها

حذر خبير البشرة الشهير على إنستغرام "سكوت ماكجلين" من الاستخفاف بتاريخ انتهاء صلاحية منتجات العناية بالبشرة، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وشدد ماكجلين على أهمية مراعاة تواريخ انتهاء الصلاحية في أعقاب حادثة عانت فيها امرأة من آثار سلبية نتيجة لاستخدام منتج بعد انتهاء صلاحيته، حيث أصيبت بحروق وجراح استدعت دخولها المستشفى.

وقال سكوت لمتابعيه: "أرجوكم انتبهوا إلى تواريخ انتهاء الصلاحية على منتجاتكم التي تبدأ بمجرد فتحها".

وتابع: "تأتي منتجات العناية بالبشرة عادة مع نوعين من مؤشرات انتهاء الصلاحية؛ مدة الصلاحية وPAO (المدة بعد الفتح)، الأولى تمنحك فكرة عن المدة التي سيبقى فيها المنتج في حالته الأصلية دون فتحه، بينما يخبرك رمز PAO والذي يتم تمثيله عادةً بحرف M مرفقًا برقم، وهو عدد الأشهر التي يمكن استخدام المنتج خلالها بعد فتحه.

وأوضح: "تحتوي الكثير من منتجات العناية بالبشرة على مواد حافظة تضاف إليها لمنع نمو الميكروبات وإطالة عمرها، ومع ذلك، بمجرد أن تفقد هذه المواد الحافظة فعاليتها، يرتفع خطر تلوثها".

وأنهى حديثه قائلاً: "تعتمد مدة بقاء منتجات العناية بالبشرة أيضًا على كيفية تخزينها، كما يمكن لعوامل مثل الحرارة والضوء والهواء أن تقلل من عمر المنتج، ويفضل تخزين منتجات العناية بالبشرة في مكان بارد ومظلم والتأكد من إغلاقها بإحكام بعد كل استخدام".

وينصح خبراء الجلدية والبشرة، الأفراد دائما بتجربة المنتج على منطقة صغيرة قبل فرده على البشرة، للتأكد من عدم التحسس أو الشعور بالضيق من أحد المكونات.