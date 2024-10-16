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صحة

لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا

لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا
نازحون عند معبر المصنع الحدوديالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 10:48 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حالة إصابة بمرض "الكوليرا" بعد تلقيها بلاغًا بذلك.

وأوضحت أنها تلقت بلاغًا بحالة محتملة للكوليرا، وبعد التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي وجمع العينات، تم إثبات الحالة اليوم الأربعاء عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات، وهي ناجمة عن "ضمة الكوليرا من النمط O1".

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وأكدت في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك"، أن المصابة لبنانية الجنسية، وتوجهت إلى المستشفى بعد إصابتها بإسهال حاد وجفاف، لافتة إلى أنها بدأت إجراءات التقصي من المحيطين والمقربين من المريضة في إجراءات للاحتواء. 

وأضافت "الصحة اللبنانية" أنه سيجري كذلك التقصي والبحث عن أي تلوث للمياه، وتفعيل الخطة الوطنية للكوليرا ومباشرة احتوائه. 


 
 

 
 

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