"خطتك هي المشكلة".. لماذا تشعر بالقلق رغم "الأكل الصحي"؟

هل حدث لك يومًا أنك تقوم بكل شيء على أكمل وجه من ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيًا والمشي وتناول طعام صحي، ولكنك لا تزال تشعر بعدم الارتياح؟ حسنًا، أحد أسباب ذلك هو سوء فهمك لمفهوم "الأكل الصحي".

وكشف الدكتور سانجاي بوجراج، طبيب الطب الوظيفي وأمراض القلب أن ما يعتقده "90% من الناس خطأً بشأن التغذية الصحية".

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هل تتناول طعامًا صحيًا؟

في حديثه عن سبب حدوث ذلك لدى الكثير من الناس حتى بعد تناولهم طعامًا صحيًا، فإن معظم الناس تتبع قواعد غذائية لم تُصمم لهم قطُّ، موروثة من الصيحات، وليست مصممة وفقًا للبيولوجيا.

وأضاف: "لهذا السبب لا يبقى الوزن ثابتًا، ويظل نومك مضطربًا، ولا تبدو نتائج تحاليلك المختبرية على ما يرام، التغذية ليست حلًا واحدًا يناسب الجميع، إنها بيانات، وعلوم بيولوجية، وشخصية".

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ووفقًا للطبيب، يجب اتباع قواعد التغذية الدقيقة، وهي مبنية على ممارسات وظيفية.

وتابع أن "الأفضل من ذلك، أن لها تأثيرًا متتاليًا: طاقة أفضل، وضغط دم أفضل، وعمر أطول، وصفاء ذهني يتوق إليه جسمك".

وأكد الطبيب قائلا: "جسدك ليس هو المشكلة، بل خطتك هي المشكلة".