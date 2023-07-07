في يومها العالمي.. تعرّف على فوائد الشوكولاته

بداية اليوم العالمي للشوكولاته

كانت الشوكولاته متوفرة بشكل أساسي في بلدان محددة في أميركا الجنوبية والوسطى، مثل المكسيك وذلك قبل العام 1550.

وفي العام 2009 أطلق اليوم العالمي للشوكولاته كانت الشوكولاته متوفرة بشكل أساسي في بلدان محددة في أميركا الجنوبية والوسطى، مثل المكسيك.

وبعد انتشار الشوكولاته وصلت إلى القارة الأوروبية، وكانت إسبانيا أول بلد تصل إليه الشوكولاته.

وبعد أن تعلّم آخرون طريقة إعداد مشروب الكاكاو، استطاعت دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وفرنسا أن تحصل على حبوب الكاكاو من أميركا الوسطى.

وتهيمن أوروبا حاليا على سوق الشوكولاته في العالم بحصةٍ تبلغ نحو 70%، وذلك رغم أن المنتج الرئيسي للكاكاو هو أفريقيا التي تنتج أكثر من ثلثي ذلك المحصول عالميا.

فوائد الشوكولاته

تقلل خطر السكتة الدماغية

استهلاك الشوكولاته يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% في المتوسط بين مجموعة الرجال الذين خضعوا للفحص، وفقا لصحيفة ديلي تلغراف.

مفيدة للقلب والدورة الدموية

تساعد الشوكولاته الداكنة وفقا لدراسة أجريت عام 2014على استعادة مرونة الشرايين والحيلولة دون التصاق كريات الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية.