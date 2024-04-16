هل الكي بالنار يعالج الجلطات؟
كشف استشاري قلب سعودي بارز، اليوم الثلاثاء، حقيقة علاج مرضى الجلطات عن طريق الكي بالنار الذي يلجأ له بعض المرضى مع شيوع تلك الطريقة الشعبية في العلاج.
وقال الدكتور خالد النمر، وهو استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، إن العلاج بالكي لا يعالج الجلطة، وقد يسبب التهابات بكتيرية لكونه يعتمد على حرق الجلد.
وأوضح النمر في تغريدة عبر "إكس"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص: "الكي لا يعالج الجلطة... ولكن بعض مرضى الجلطات يتحسنون من تلقاء أنفسهم فيظن الناس أن ذلك بسبب الكي".
وأضاف استشاري القلب الذي ينشط في تقديم النصائح الطبية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العلاج بالكي لا يمكن اعتباره علاجاً وهمياً، لكنها طريقة يعتمدها بعض الأطباء في علاج بعض الأمراض مثل الاكتئاب والقولون العصبي.
وقال النمر الذي يظهر على الدوام أيضاً في وسائل الإعلام المحلية لتقديم النصائح الطبية، في رد على أحد متابعيه: "البلاسيبو (أي العلاج الوهمي) لا يضر...لكن الكي يحرق الجلد وقد يسبب التهابات بكتيرية".
كما أجاب على متابع آخر حول كون العلاج بالكي نوعًا من "الطب الشعبي"، وقال: "ما يثبت منه بالدليل القطعي سنتبناه مباشرة، أما ما سوى ذلك فمردود".
وتابع في رده: "أضرب لك مثالاً: قبل سنوات ادّعى أحد الأشخاص المشهورين بحائل أنه يعالج بالكي.. فطلبت منه أن نحضّر له 5 حالات جلطات في الرياض بموافقة المرضى وذويهم وأخذ الأذونات من كل من له صلاحية.. ويكويهم فإن تعالجوا ومشوا كما يقول طلبنا أن يمارس الطب في المستشفى؛ لأن 40% من المنومين كانوا مرضى جلطات.. وحددنا له موعداً ولكنه للأسف لم يحضر!!".
والعلاج بالكي، هو كي الجلد بقطعة معدنية تسمى "الميسم" في منطقة معينة من جسم الإنسان؛ بهدف علاج بعض الأمراض والأوجاع؛ مما يؤدي إلى حروق من الدرجة الأولى.