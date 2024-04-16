هل الكي بالنار يعالج الجلطات؟

كشف استشاري قلب سعودي بارز، اليوم الثلاثاء، حقيقة علاج مرضى الجلطات عن طريق الكي بالنار الذي يلجأ له بعض المرضى مع شيوع تلك الطريقة الشعبية في العلاج.

وقال الدكتور خالد النمر، وهو استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، إن العلاج بالكي لا يعالج الجلطة، وقد يسبب التهابات بكتيرية لكونه يعتمد على حرق الجلد.

وأوضح النمر في تغريدة عبر "إكس"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص: "الكي لا يعالج الجلطة... ولكن بعض مرضى الجلطات يتحسنون من تلقاء أنفسهم فيظن الناس أن ذلك بسبب الكي".

وأضاف استشاري القلب الذي ينشط في تقديم النصائح الطبية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العلاج بالكي لا يمكن اعتباره علاجاً وهمياً، لكنها طريقة يعتمدها بعض الأطباء في علاج بعض الأمراض مثل الاكتئاب والقولون العصبي.

وقال النمر الذي يظهر على الدوام أيضاً في وسائل الإعلام المحلية لتقديم النصائح الطبية، في رد على أحد متابعيه: "البلاسيبو (أي العلاج الوهمي) لا يضر...لكن الكي يحرق الجلد وقد يسبب التهابات بكتيرية".