صحة

علامات مبكرة للورم اللمفاوي لا ينبغي تجاهلها

المصدر: istock
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 5:11 ص

حتى لو بدت الأعراض طفيفة، لا يجب إهمالها. وفقًا للدكتور كيوان خان، اختصاصي عام في هارلي ستريت، فإن التعب المستمر والصداع المتكرر قد يكونان مؤشرًا يستحق المتابعة، كما يؤكد تيم وودمان، المدير الطبي لسياسات وخدمات السرطان في بوبا بالمملكة المتحدة، أنّ بعض العلامات المبكرة للورم اللمفاوي قد لا تكون معروفة جيدًا، لكنها قد تصيب أجزاء مختلفة من الجسم.

تورمات بلا ألم

إذا لاحظت أي تورم في جسمك دون ألم، خصوصًا في العقد اللمفاوية حول الرقبة، تحت الذقن، خلف الأذنين، فوق الترقوة، تحت الإبطين، أو عند التقاء الفخذ بالبطن السفلي، يجب مراجعة اختصاصي فوراً.

التعرق الشديد

العرق الليلي أو اليومي الذي يبلل الملابس أو الفراش قد يكون علامة على أمراض مثل اللمفوما هودجكين وغير هودجكين.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان أكثر من 5% من وزن الجسم خلال 6-12 شهراً دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني يستحق الانتباه.

الشعور بالتعب المستمر

حتى مع النوم الجيد، قد يشير إلى اللمفوما أو فقر الدم أو التهابات مزمنة أو أمراض القلب المبكرة.

ارتفاع الحرارة بدون سبب واضح

تكرار الحمى دون سبب قد يرتبط باضطرابات الغدة الدرقية أو السكري، ويستدعي التقييم الطبي.

الحكة العامة

الحكة المتكررة في الجسم قد تكون مؤشراً على مشكلات في الكبد أو الغدة الدرقية أو الكلى، ويجب تقييمها خاصة أثناء الحمل.

وعمومًا، ينصح وودمان بمراجعة الاختصاصي عند ظهور أي أعراض جديدة أو تغييرات في الجسم، فالاكتشاف المبكر يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، لا سيما عند الشك في السرطان.

 

