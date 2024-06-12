ما علاقة بكتيريا الأمعاء بالشيخوخة الصحية؟

أكدت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة شنغهاي، ونشرها موقع "نيوزويك"، على الدور المحوري لبكتيريا الأمعاء في تعزيز الشيخوخة الصحية، وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

واشارت الدراسة إلى ميكروبيوم الأمعاء، كعامل حاسم في تعديل الصحة، خاصة مع تقدمنا ​​في السن، ولا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وتتفاقم مع تقدم العمر.

وتنشأ غالبًا عن مزيج من عدة عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري، والسمنة. وفي حين أن الجينات ونمط الحياة يؤثران على هذه العوامل، إلا أن ميكروبيوم الأمعاء قد يلعب دورًا أيضًا.

وكشف العلماء عن دور ميكروبيوم الأمعاء في الهضم والصحة بعد أن زادوا من فهمهم لتأثير ميكروبيوم الأمعاء، وتشير الأبحاث إلى أن بكتيريا الأمعاء قد تكون جزءًا لا يتجزأ من الشيخوخة الصحية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التفاعلات المحددة بين ميكروبيوم الأمعاء والشيخوخة والصحة الأيضية لم يتم استكشافها بشكل كافٍ حتى الآن.